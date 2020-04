Koronavírus-járvány

Élő báb-stream-ház az interneten egy debreceni szobából

Online lakásszínházat rendezett be a debreceni Vojtina bábszínház lakás-próbatermében a Csokonai Nemzeti Színház két művésze: Lehőcz Zsuzsa és Takács Dániel, akikk élő adásban közvetítik előadásaikat - közölte a színház sajtószolgálata kedden az MTI-vel.



Közleményük szerint az Élő báb-stream-ház egy online nézőtér, ahová bárki beülhet, ha küld magáról egy fotót.



A szobában ott vannak az előadások díszletei és bábjai, egy kis tér, ahol egy családi színház éppen elfér, de hiányzik az élő kapcsolat azokkal, akiknek az előadás szól. Ezért nézőiktől azt kérik, küldjenek magukról egy fotót, ami kikerülhet a nézőtérre, hogy a színészek is érezzék a jelenlétüket.



Az Élő báb-stream-ház online színháztermét az Objekt Projekt csapata, azaz Lehőcz Zsuzsa és Takács Dániel, valamint a Magamura Alkotóműhely alapítója, Boráros Szilárd Takács Balázs Istvánnal közösen rendezték be.



Kezdeményezésük azért különleges, mert megőrzi a színház élő varázsát: nem korábban készült felvételeket osztanak meg, hanem eljátsszák az előadást azoknak, akik nézik. Emellett megpróbálják megtartani a kapcsolatot a nézőkkel. Mindezt a házi videózás technikai szintjén valósítják meg, ami véletlenszerűségével teszi megismételhetetlenné az előadás pillanatait.



Az előadásokat a szobájukban játsszák el, onnan közvetítik majd élőben a Báb-stream-ház Facebook-oldalán minden második héten szombat délutánonként, elsőként április 25-én 17 órától.