Koronavírus

Elhunyt Luis Sepúlveda világhírű chilei író

Spanyolországban elhunyt Luis Sepúlveda világhírű chilei író, rendező és környezetvédő, akinek halálát az új típusú koronavírus okozta az észak-spanyolországi Oviedo egyetemi kórházában csütörtökön. 2020.04.16 17:39 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 70 éves irodalmár február 29-én került kórházba tüdőgyulladással, néhány nappal azután, hogy hazatért egy művészeti fesztiválról Portugáliából. Ő volt az első, akinél diagnosztizálták a fertőzést Asztúria tartomány területén.



Luis Sepúlveda 1977-ben hagyta el szülőhazáját, miután két évet töltött börtönben és majdnem ugyanannyit házi őrizetben, amelyre Augusto Pinochet diktátor hatalomra jutása után ítélték, mivel a baloldali kötődésű Sepúlveda a megbuktatott Salvador Allende elnök közvetlen környezetéhez tartozott.



Több dél-amerikai országot bejárva Nicaraguába költözött, ahol részt vett a Somoza-diktatúrát megdöntő sandinista felkelésben 1979-ben. Ezután Németországban telepedett le, 15 évig élt Hamburgban. Színházrendezői végzettsége mellé kommunikációs diplomát szerzett a heidelbergi egyetemen és csatlakozott a Greenpeace környezetvédő szervezethez.



A nemzetközi ismertséget az 1988-ban megjelent, magyarul is olvasható, Az öreg, aki szerelmes regényeket olvasott című műve hozta meg számára, amelyet az Amazonas őserdejében, az ecuadori shuar indiánok között eltöltött idő inspirált. A regényt több mint 60 nyelvre fordították le és 18 millió példányban kelt el. Kötelező olvasmány lett középiskolákban és egyetemeken is. Filmes változatát Rolf de Heer rendezte Richard Dreyfuss főszereplésével.



Számtalan nagy sikerű írása közül magyarul megjelent még A sirályfióka esete a macskával, aki megtanította repülni című könyve is.



Sepúlveda 1997-ban költözött Spanyolországba, az asztúriai Gijón városába, ahol iberoamerikai irodalmi szalont vezetett.