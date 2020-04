Koronavírus-járvány

Szinte pontról pontra megjósolta egy 2011-es film a koronavírus-járványt - videó

Szinte pontról pontra megjósolta egy 2011-es film a koronavírus-járványt. A Fertőzés című film sztárjai most tájékoztató videókkal segítenek a felkészülésben. Egészen pontosan abban, hogy hogyan próbálják meg elkerülni az emberek a járványt. Hollywoodban is szükség van most az összefogásra és a tájékoztatásra, a filmvásznak hősei most a való életben segítenek. Más dolguk úgy sincs, hiszen a filmipar a leálló forgatások és az elhalasztott premierek miatt még mindig stagnál. Nagy fejtörést jelentettek még a filmek bemutatói, hiszen a mozik, ahol lejátszhatták volna a premiereket, szintén nem üzemelnek.