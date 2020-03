Koronavírus

Online tartalmakkal és stúdióként folytatja az A38 Hajó

Bár a nyilvánosság számára nem tart nyitva, a közönség online szórakoztatásáról továbbra is gondoskodik a zárt ajtók mögött működő A38 Hajó: a budapesti kulturális központ jelenleg stúdióként működik tovább, streamkoncerteket szervez és YouTube-on közzétett koncertfelvételekkel jelentkezik - közölte az MTI-vel kedden az A38 Hajó.



A Petőfi Irodalmi Múzeum és az A38 zenei-irodalmi eseményei keddenként élőben tekinthetők meg a klub YouTube-csatornáján.



Kedd este Lovasi András jelentkezik be otthonról élőben, másnap pedig a Carson Coma ad digitális, interaktív koncertet az A38 Hajón, amit szintén live streamen követhetnek az érdeklődők, akik élőben kérhetnek dalokat. Online térben tartja lemezbemutatóját a Mudfield is, pénteken.



Közleményében a klub felhívta a figyelmet arra is, hogy több száz, HD-ban élvezhető felvétel található a koncerthelyszín négy, stílusok alapján elkülönített YouTube-csatornáján: ezek az A38 Vibes (pop-rock, indie, electronica), az A38 Rocks (rock, metal, hardcore), az A38 World (világ- és népzene), és az A38 Free (kísérleti zene és jazz).



A klub munkatársai a következő időszakban tematizált playlistekkel jelentkeznek, hogy megkönnyítsék a böngészést a csatornák feltörekvő zenészeket és nemzetközileg elismert formációkat egyaránt bemutató videói között, ezekből kettő már el is érhető.



Az A38 Hajó csatlakozott a Maradj otthon! fesztivál szervezőihez, amellett kampányolva, hogy mindenki vegye komolyan és tartsa be az otthon maradásra vonatkozó szabályokat.



A kulturális központ beállt a #mertkelladal kezdeményezés mögé is, amely arra szólítja fel a közönséget, hogy a jelentős bevételkiesést elszenvedő magyar művészek dalait olyan platformokon - YouTube, Spotify, Deezer, stb. - hallgassák, ahol ebből jövedelemhez jutnak az előadók. Az A38 Spotify-oldalán már elérhető a Flotta 2020 playlist, rajta olyan zenekarok dalaival, amelyek a közeljövőben koncerteztek volna a hajón - áll a közleményben.