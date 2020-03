Kultúra

Hetedik alkalommal rendezik meg a Bábos Drámaíró Versenyt Békéscsabán

Mint írják, a négynapos rendezvény március 19-én, csütörtökön kora este kezdődik, amikor a megyei hírlap aznap megjelent számának cikkei közül kihúzzák azt, amelyből három írónak egy éjszaka alatt színdarabot kell alkotnia. A kész művek vasárnap délután már olvashatóak lesznek nyomtatásban is.



Idén Bosnyák Viktória, Király Levente és Kovács J. István vállalta, hogy 12 óra alatt egyfelvonásos, gyerekeknek szóló színdarabot ír.



Csütörtök este kisorsolják azt is, hogy melyik színészcsapat melyik író munkája alapján kezd el dolgozni. A produkciókat idén Bartal Kiss Rita, Kovács Géza és Rumi László állítja színpadra.



A színészcsapatok a Békéscsabai Napsugár Bábszínház színészei mellett a székelyudvarhelyi Udvarhely Bábműhely, a kolozsvári Puck Bábszínház és a nagyváradi Liliput Bábszínház művészeinek részvételével állnak össze.



Péntek reggel derül ki, hogy melyik rendező melyik író elkészült darabját kapja meg, és hogy melyik csapattal kezdi el a munkát. A hagyományoknak megfelelően idén is bábokat, bábos kellékeket kell készíteniük a csapatoknak, így a műhelyek is 24 órás készenlétben állnak.



A kész előadásokat a közönség március 22-én, vasárnap 15 órától tekintheti meg a Sík Ferenc Kamaraszínház színpadán. Ezután a zsűri díjazza a legjobb rendezőt, színészt, színésznőt, drámát, valamint a legizgalmasabb férfi és női karaktert. A legjobb előadásról idén is a közönség szavazatai döntenek.



A fesztivál különlegessége a nyilvánosság, a nézők a teljes próbafolyamatot, a bábok és díszletek elkészítését is végig követhetik, az olvasópróbától az utolsó tapsig részesei lehetnek az előadások születésének.



Az érdeklődők idén a babosdramairo.blogspot.com oldalon is követhetik az eseményeket Adamik Zsolt blogírónak köszönhetően, aki az előző évben drámaíróként vett részt a versenyen - olvasható a közleményben.