Programajánló

Komolyzenei programok a győri tavaszi fesztiválon

Operabeavató, Amadeus Live, Velence - Nápoly "andata e ritorno" címmel tartanak komolyzenei programokat a március 15. és 31. között megrendezendő Győri Tavaszi Fesztiválon.

A közlemény szerint a március 23-i Operabeavató című előadás célja, hogy közelebb hozza a közönséghez az opera műfaját. Hozzátették: a zene és a színház egyesülése, az opera bárki számára érthetővé és élvezetessé tud válni. A műsor elsősorban 16 éven felülieknek szól a nyelvhasználat és a témaválasztás miatt is: a művészek Mozart Don Giovanniját járják körül. A nézőket Dinyés Dániel vezeti be a zene rejtelmeibe, az operai próbafolyamatba pedig Göttinger Pál rendező enged betekintést. A minden alkalommal egyedi, megismételhetetlen estéhez több díjjal kitüntetett, nemzetközileg is elismert operaénekesek társulnak.



Amadeus Live a címe annak a különleges művészi élményt ígérő estének, amelyet március 26-án rendeznek a győri egyetemi csarnokban a Győri Filharmonikus Zenekar főszereplésével. A filmtörténet egyik legnagyobb hatású zenei filmjét, a generációk Mozart-képét alapvetően átformáló, Milos Forman által rendezett, nyolc Oscar-díjas Amadeust mutatják be eredeti nyelven, magyar felirattal, élő zenekari kísérettel. A filharmonikusok életében azért is ígérkezik különlegesnek ez a produkció, mert egy hölgy, Jessica Cottis dirigálja majd őket.



Az olasz Denis Biancucci zongoraművész és Gentjan Llukaci hegedűművész tavalyi teltházas győri koncertjük után egy új műsorral érkeznek a tavaszi fesztiválra március 28-án, hogy Domenico Menini operaénekessel kiegészülve, Nápolyba és Velencébe kalauzolják a közönséget. A koncertprogramban a rondót Gian Piero Reverberi, 20. századi olasz zeneszerző népszerű, velencei témájú kompozíciói alkotják. A darabokat a zenészek a komponista művészetére jellemző "modern zenei ritmusban, barokkos zenei visszakacsintással", izgalmasan virtuóz előadásban interpretálják a Velence - Nápoly "andata e ritorno" című koncerten.