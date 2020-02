Programajánló

Kiállításon mutatják be a Tornyai-múzeum gyűjteményeinek új darabjait

Kiállításon mutatják be péntektől a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum néprajzi és helytörténeti gyűjteményeinek legérdekesebb új darabjait. 2020.02.27 23:30 MTI

Terendi Viktória néprajzkutató a tárlat csütörtöki sajtóbejárásán kifejtette, hogy a múzeumok napjainkban egyre inkább meglévő anyaguk feldolgozására helyezik a hangsúlyt. A Tornyai múzeumban azonban fontosnak tartják a gyűjtemény folyamatos gyarapítását annak érdekében, hogy minél több, a város történetét, kultúráját megmentsenek az utókornak.



Tavaly több ezer új tárgy került a múzeumba elsősorban hagyatékokból, vásárlás vagy ajándékozás útján. A Kiss Lajos nyomdokain haladva címet viselő tárlat ezekből mutat be válogatást az érdeklődőknek - közölte a szakember.



Az április végéig látogatható tárlaton szereplő néprajzi tárgyak a 19. század eleje és a 20. század utolsó harmada között készültek. Az egyik legrégebbi darab egy 1820-as butélia, a legújabb pedig egy 1960-as években hímzett blúz - mondta el a néprajzkutató.



A vásárhelyi hímzés relikviából is látható egy kisebb válogatás, amely Lakatosné Szilágyi Jolán hagyatékából került a múzeumba. A jó rajzkészséggel bíró asszony és testvére csaknem hét évtizeden át működtetett drukkolóműhelyt a városban, ahol a hímzésekhez készített pauszpapíron mintát.



Bernátsky Ferenc történész elmondta, hogy a tárlaton a Hódmezővásárhelyen működő fotográfusok munkáiból is megmutatnak jó néhányat. A képek egy részei esküvői vagy családi fotó, de láthatóak iskolai osztályképek is a múlt század elejéről, az egyik sorozat pedig a kis-tiszai zsilip kéményének 1923-as bontási munkálatait ábrázolja.



A tárlat vendégei megismerhetnek részleteket a Krokon-gyár építéséről, de bálok és más társasági események meghívói is szerepelnek a tablókon.