Kultúra

A búcsú nyerte a független filmek versenyét

Lulu Wang kínai-amerikai rendező filmje, A búcsú két díjat is nyert a független filmeket jutalmazó 35. Independent Spirit Awards gálán szombaton Santa Monicában. 2020.02.09 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A legjobb játékfilmnek járó trófeát is az Egyesült Államokban élő kínai család megható története nyerte, mely már bezsebelt egy Golden Globe-ot az idei díjszezonban: a főszereplőt, Awkwafinát tüntették ki a legjobb színésznői alakítás kategóriájában. A független filmek versenyén ezen kívül a legjobb női mellékszereplő díja a filmben halálos beteg nagymamát jétszó Csao Su-csené lett.



A Csiszolatlan gyémánt három trófeával lett gazdagabb, főszereplője, az Oscarra egyébként nem is jelölt Adam Sandler a legjobb színészi teljesítményért, Benny és Josh Safdie a legjobb rendezésért, Ronald Bronstein a legjobb vágásért vehetett át díjat.



A legnagyobb Oscar-esélyesnek tartott Renée Zellweger - Judy Garland megformálója a Judy című filmben - folytatta a díjak besöprését, a Godlen Globe, a BAFTA és a színészek céhének trófeája után a legjobb női főszereplőnek járó Spirit Awardsot is megkapta.



A legjobb férfi mellékszereplő Willem Dafoe lett A világítótoronyban nyújtott alakításáért.



Robert Altman-díjat kapott rendezéséért, a szereplőválogatásért és szereposztásáért a Házassági történet, melynek főszerepeit Adam Driver és Scarlett Johansson alakítja, a legjobb forgatókönyvíró díját Noah Baumbach kapta ugyanezért a filmért.



Barack és Michelle Obama produkciós cége, a Higher Ground első filmje, Az amerikai gyáregység lett a legjobb dokumentumfilm.



A Spirit Awards díjait gyakran emlegetik "független Oscarokként", mivel a hollywoodi nagy stúdiókon kívül, független produkcióban született, 22,5 millió dollár (6,9 milliárd forint) alatti költségvetésből készült alkotásokat ismerik el velük.



A kategóriák győzteseiről a Film Independent hatezer fős tagsága döntött szavazással. A díjakat évente adják át Santa Monicában, egy nappal az Oscar-gála előtt.