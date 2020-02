Programajánló

Semmelweis250 - A Nemzetközi Medikus Zenekar a Müpában ad koncertet

Rendezvénysorozattal ünnepli alapításának 250. évfordulóját a Semmelweis Egyetem, a jubileumi év kiemelt eseménye az egyetem Medikus Zenekarának koncertje Dubóczky Gergely vezényletével március 10-én a budapesti Müpában.

Az esten Gustav Mahler I. szimfóniája és Liszt Ferenc Les Préludes című szimfonikus költeménye hangzik el - közölték a szervezők az MTI-vel.



A Semmelweis Egyetem és a Medikus Zenekar erre az alkalomra nemzetközi produkciót hívott életre. Mahler I. szimfóniájának előadásához a hazai zenészekhez a külföldi partnerintézmények hallgatói is csatlakozhatnak. A zenekari pályázatra lengyel, román, szlovén, német, holland, olasz, osztrák, svájci és spanyol hallgatók jelentkeztek.



A budapesti koncert után a zenekar Szlovákiában, Csehországban és Lengyelországban is bemutatja a műsort, március 12-én Nagyszombatban, 14-én Prágában, 16-án Krakkóban lépnek fel.



A Medikus Zenekar az elmúlt években több jótékonysági koncertet adott a Zeneakadémián. A kezdeményezést idén is folytatják, így a március 10-i jubileumi koncert jegybevételét a II. számú Gyermekgyógyászati Klinika udvarában játszótér kialakítására ajánlják föl.



A 12 évvel ezelőtt alakult együttes tagjai elsősorban az orvosi egyetem hallgatói, valamint hazai felsőoktatási intézmények diákjai. A zenekar művészeti vezetője és karmestere 2009-től Dubóczky Gergely.