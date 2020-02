Kultúra

Viola Davis játssza Michelle Obamát a first ladykről készül tévésorozatban

A történet a Fehér Ház keleti szárnyában játszódik, ahol a kulisszák mögött a karizmatikus és dinamikus elnökfeleségek számos fontos döntésben segítettek férjeiknek. 2020.02.06 21:30 MTI

Viola Davis játssza Michelle Obamát egy új tévésorozatban, amely az amerikai first ladykről szól - osztotta meg értesülését a deadline.hu hollywoodi hírportál.



A Showtime megrendelésére készülő szériát Aaron Cooley írta. A történet a Fehér Ház keleti szárnyában játszódik, ahol a kulisszák mögött a karizmatikus és dinamikus elnökfeleségek számos fontos döntésben segítettek férjeiknek.



A sorozat a first ladyk magánéletét és politikai ambícióit is bemutatja. Az első évadban Eleanor Roosevelt, Betty Ford és Michelle Obama lesz a központban.



Viola Davis nemcsak színésznőként forgat a sorozatban, hanem az executive produceri feladatokban is részt vesz. Davis Emmy-, Golden Globe- és SAG-díjat is kapott a Hogyan ússzunk meg egy gyilkosságot? című, hat évadon át futó sorozat főszerepéért.