A BAFTA-gála is zöld lesz

Karbonsemlegesen rendezi meg a brit filmakadémia vasárnapi díjátadó gáláját Londonban. A ceremónián újrahasznosított anyagokból készült vörös szőnyeg várja a sztárokat és a díjátadó utáni fogadás menüjét is a fenntarthatóság jegyében állították össze, bár nem lesz teljesen vegetáriánus. 2020.01.31 22:30 MTI

A 73. BAFTA-díjátadó ceremónia szervezői arra törekedtek, hogy a rendezvény minél zöldebb legyen. A Royal Albert Hallban a gáláról kitóduló vendégeket főleg növényi alapú fogások várják, de csirke is választható majd.



Ugyanakkor azok a vendégek, akik ragaszkodnak a tisztán növényi alapú étkekhez - hasonlóképpen ahhoz a menühöz, amelyet a Golden Globe-gálán és az Oscar-jelöltek ebédjén szolgáltak fel - csirke helyett a vega előétel és a vega desszert között illatos lencsét ehetnek karfioltortával, ír burgonyapürével és sült zöldségekkel.



A BAFTA emellett számos más lépést is tett a ceremónia karbonsemlegességének biztosításáért - idézte Pippa Harrist, a szervezet elnökét a The Hollywood Reporter.



A sztárokat elektromos autóval szállítják a gálára, a vörös szőnyeg megvilágítását pedig első ízben cserélték le teljesen energiatakarékos LED-lámpákra. Maga a vörös szőnyeg is száz százalékban újrahasznosított anyagból készül.



A sztároknak szánt szokásos ajándékokat - pezsgőt és drága kozmetikai cikkeket - rejtő csomagokat pedig vékony pénztárca méterű - fenntarthatóan készült - tasakokra cserélték, amelyben utalványok lesznek.



A szervezők a ceremónia minden részletét környezetvédelmi szakértőkkel elemezték, még a belépők is száz százalékban újrahasznosított anyagból készültek, a szokásos brossúrák számát pedig radikálisan csökkentették, és mindenkit a digitális változatok felé tereltek.



"A többszöri felhasználhatóságon, újrahasznosításon és a fenntarthatóságon van a hangsúly. De a kirakós utolsó darabja, hogy azokat a dolgokat is ellentételezzük, amelyekre nincs hatásunk" - mondta Harris.



Ez utóbbi miatt a BAFTA felvette a kapcsolatot a Mossy Earth szakértőivel, hogy a rendezvény szénlábnyomát egy erdő ültetésével is csökkentsék. A skóciai fatelepítéssel egyebek mellett a filmakadémia stábjának utazásai és a vendégek légi forgalma okozta szénkibocsátást akarják semlegesíteni.



"Már nem elég, ha csak többet teszünk. Mindenkinek össze kell fognia. Éghajlati vészhelyzet van, és mindenkinek meg kell hoznia ezeket a döntéseket, és kiállni mellettük. Lesznek, akik forgatják a szemüket, de kit érdekel?" - fogalmazott Harris.