Programajánló

Banksy munkáiból nyílik kiállítás Budapesten

A Kazinczy utcai kiállítóhelyen egy utazó tárlattal találkozhat a közönség, amely igyekszik átfogó képet adni a rejtőzködő street art művész világáról. A budapesti tárlatot a Godot Galéria szakmai segítségével rendezte meg a TulipánTündér Produkció - mondta el a kiállítás pénteki sajtóbemutatóján Illés Gabriella, a szervezőiroda vezetője.



Sáfár Zoltán, a Godot Galéria tulajdonosa hozzátette: a brit alkotó a világ talán legismertebb élő képzőművésze. Banksy műveit szerte a világban lepusztult téglafalakon, málló vakolatokon, felüljárókon és hasonló kültéri helyszíneken helyezi el; ezeket a munkákat és az általuk közvetített gondolatokat most printek, fotók, festmények formájában mutatják be a közönségnek - közölte.



Sáfár Zoltán kiemelte, hogy a budapesti kiállítás egyedi élményt nyújt a látogatóknak, mert más tárlatokon nem látott Banksy-műveket is felvonultat, sőt Banksy egy egészen friss alkotása (The Walled Off Hotel) is látható, amely csütörtök este érkezett meg Budapestre.



A street art művész világába a kiállításhoz fejlesztett AR (kiterjesztett valóság) alkalmazás segít elmerülni a látogatóknak.



drMáriás képzőművész, író elmondása szerint Banksy "egy igazságtalan világ lelkiismerete", aki azért maradt mindmáig anonim, hogy ne személyével, hanem munkáival és azok üzenetével foglalkozzanak, miközben következetesen kritizálja "a művészet kiárusítását", azaz a műkereskedelmet is.



Banksy szerint a súlyos igazságtalanságok világában élünk, amelyben ideológiákkal etetik az embereket, hogy elvonják a figyelmüket ezekről az igazságtalanságokról - jegyezte meg drMáriás, hozzáfűzve azonban: mindezek a fájó témák keveseket érdekelnének, ha Banksy nem értene hozzá, hogyan "csomagolja be" művészetét.



A brit street art művész munkáit felvonultató kiállítás április 30-ig látogatható a Tesla Loftban.