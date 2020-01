Programajánló

Level 42-koncert lesz az idei Paloznaki Jazzpikniken

A nyolcvanas évek egyik legnépszerűbb zenekara, a dzsesszt, funkot és popot vegyítő brit Level 42 ad koncertet az idei, 9. Paloznaki Jazzpiknik nyitónapján, július 30-án - közölték a szervezők az MTI-vel.



Az 1979-ben alakult Level 42 első, másfél évtizedes aktív korszakában tíz stúdióalbumot készített, és olyan slágerek szerzője és előadója volt, mint a Lessons in Love, a Running in the Family, a Something About You vagy az It's Over. A csapa világszerte több mint 30 millió lemezt adott el.



A frontember Mark Kinget több amerikai és brit zenei szaklap a világ legjobb basszusgitárosának nevezte, a Level 42-őt pedig éveken át a legjobb brit együttesnek választották. Az eredeti felállásban Mark King mellett Mike Lindup (billentyű, vokál), Boon Gould (gitár) és Phil Gould (dob) szerepelt együtt.



A Level 42 számára az 1985 végén kiadott hatodik lemez, a World Machine hozta meg az áttörést, a sztárstátuszt a következő két korong - Running in the Family (1987), Staring at the Sun (1988) - tovább erősítette. Pályájuk csúcsát 1987-es világkörüli turné jelentette, amely után a Gould testvérek kiléptek a csapatból, és session zenészként folytatták tovább. Mark King 1994-től 2001-ig szüneteltette zenekarát.



Az együttes 2006-ban újra lemezt készített - ez volt a Retroglide -, és napjainkig rendszeresen turnézik. A Paloznaki Jazzpiknik az idei európai koncertsorozat egyik állomása lesz. A Level 42-ben Mark King és Mike Lindup mellett jelenleg Nathan King (gitár), Pete Ray Biggin (dob), Sean Freeman (szaxofon), Nichol Thomson (harsona) és Dan Carpenter (trombita) zenél.



A Paloznaki Jazzpiknik szervezői már korábban bejelentették, hogy a nagyszínpadon július 31-én a soul legújabb sztárja, JP Cooper ad koncertet, majd a szombati záró esten, augusztus 1-jén a latinos temperamentumú holland énekesnő, Caro Emerald, valamint a brit MF Robots zenél.