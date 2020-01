Kultúra

A Joker kapta a legtöbb Oscar-jelölést

Todd Phillips Joker című filmje kapta a legtöbb, 11 Oscar-jelölést, Martin Scorsese Az ír című maffiaeposza, Sam Mendes 1917 című első világháborús alkotása és Quentin Tarantino Volt egyszer egy Hollywood című filmje 10-10 kategóriában esélyes a díjra. Az amerikai filmakadémia hétfőn jelentette be 24 kategóriában Oscar-jelöléseit Los Angelesben.



A jelöléseket élőben közvetítették az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia (AMPAS) új múzeumából. A jelöltek névsorát Issa Rae és John Cho olvasta fel.



A legjobb film mezőnybe kilenc produkció jutott be az akadémia tagjainak szavazatai alapján: Az aszfalt királyai, Az ír, a Jojo nyuszi, a Joker, a Kisasszonyok, a Házassági történet, az 1917, a Volt egyszer egy Hollywood és a dél-koreai Élősködők című film.



A legjobb nemzetközi film kategória jelöltjei közé került a lengyel Corpus Christi, az észak-macedón Méz - királynő, a francia A nyomorultak, a spanyol Fájdalom és dicsőség és a dél-koreai Élősködők. Az Akik maradtak című magyar film nem kapott jelölést.



Az Élősködők a legjobb film és a legjobb nemzetközi film mezőnyben is Oscar-díjat kaphat.



A Netflix streaming óriás filmjei 24 jelölést gyűjtöttek, köztük kettőt a legjobb film mezőnyben a Házassági történet és Az ír révén.



A legjobb színésznő kategóriában Cynthia Erivo (Harriet), Scarlett Johansson (Házassági történet), Saoirse Ronan (Kisasszonyok), Charlize Theron (Botrány) és a Judy Garlandot alakító Renée Zellweger (Judy) lett Oscar-jelölt. A színészek közül Antonio Banderas (Fájdalom és dicsőség), Leonardo DiCaprio (Volt egyszer egy Hollywood), Adam Driver (Házassági történet), Jonathan Pryce (A két pápa) vagy Joaquin Phoenix, a Joker sztárja kaphatja meg az Oscart.

A női mellékszereplők mezőnyéből Kathy Bates (Richard Jewell), Laura Dern (Házassági történet), Scarlett Johansson (Jojo nyuszi), Florence Pugh (Kisasszonyok) és a Botrányban szereplő Margot Robbie került a jelöltek közé. A férfi mellékszereplők kategóriában Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood), A két pápában látható Anthony Hopkins és a Volt egyszer egy Hollywoodban játszó Brad Pitt, valamint Az ír két színésze, Joe Pesci és Al Pacino kaphat Oscart.



Idén ismét nem jelöltek nőt a legjobb rendező-kategóriában, amelynek mezőnyében Bong Dzsun Ho (Élősködők), Sam Mendes (1917), Todd Phillips (Joker), Martin Scorsese (Az ír) és Quentin Tarantino (Volt egyszer egy Hollywood) jutott a díj közelébe.



A legjobb egész estés animációs filmek Oscar-jelöltjei közé az Így neveld a sárkányodat 3., a Toy Story 4., a Keresem a testem, a Klaus - A karácsony titkos története, és A hiányzó láncszem került be.



Az ötszörös Oscar-díjas John Williams a Star Wars: Skywalker kora című film zenéjéért idén már az 52. jelölését kapta az amerikai filmakadémiától.



A 92. Oscar-díjátadó gálát február 9-én rendezik meg a Los Angeles-i Dolby Színházban. A ceremóniának, amelyet az ABC tévécsatorna élőben közvetít Észak-Amerikában és több mint 225 más országban és térségben is sugároznak, idén sem lesz házigazdája.