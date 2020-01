Gyász

Elhunyt Sir Roger Scruton, a konzervatív gondolkodás meghatározó alakja

Elhunyt Sir Roger Scruton konzervatív brit író-filozófus, a Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetés birtokosa.



Sir Rogert - a Brit Akadémia és a Királyi Irodalmi Társaság tagját, a Buckingham Egyetem és az Oxfordi Egyetem vendégprofesszorát - 75 éves korában érte a halál. A hírt vasárnap este jelentették be Scruton professzor saját honlapján.



Roger Scruton ötvennél több könyv és publikáció szerzője.



Daniel Hannan, a kormányzó brit Konzervatív Párt volt európai parlamenti képviselője a kor legnagyobb konzervatívjaként méltatta Scrutont. Szavai szerint Sir Roger halálával az ország kimagasló intellektust veszített el.



Sajid Javid, a konzervatív párti brit kormány pénzügyminisztere vasárnap esti Twitter-bejegyzésében kiemelte, hogy Roger Scruton egyedülálló mértékben járult hozzá a közélethez, és e hozzájárulás része volt az egykori kelet-európai szabadságharcosok támogatása éppúgy, mint a nyugati konzervativizmus ügyének hatalmas mértékű előmozdítása.



Timothy Garton Ash liberális brit történész, publicista a Twitteren közzétett vasárnap esti méltatásában rendkívüli intellektusnak nevezte Scruton professzort, és ő is kiemelte, hogy Sir Roger a közép-európai másként gondolkodók nagy támogatója volt.



Garton Ash úgy fogalmaz: Scruton provokatív, néha felháborodást kavaró konzervatív gondolkodó volt, olyasvalaki, akinek velük szemben hangoztatott ellenvéleményét a liberális társadalmaknak is örömmel kell fogadniuk.



Sir Rogert a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozata kitüntetésben részesítette Áder János köztársasági elnök. A kitüntetést Orbán Viktor miniszterelnök adta át december elején a londoni magyar nagykövetségen.