Kultúra

Teltházas újévi koncertet adott Bécsben Mága Zoltán

Teltház előtt tartotta meg újévi gálakoncertjét január 5-én Bécsben, a Wiener Konzerthausban Mága Zoltán hegedűművész és a vele fellépő magyar zenészek, a Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekar és a Budapesti Gipsy Virtuózok kíséretében - közölte az MTI-vel hétfőn Mága Zoltán irodája.



Mint a közlemény emlékeztet, Mága Zoltán immár hatodik alkalommal rendezte meg újévi gáláját az osztrák fővárosban.



Az akusztikus, ünnepi hangversenyen a Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekar kíséretében színpadra lépett három Kossuth-díjas operaénekes: Komlósi Ildikó, Sümegi Eszter és Kováts Kolos, valamint Szabadi Vilmos hegedűművész, Bonnyai Apolka zongoraművész, László Boldizsár és Nánási Helga operaénekesek, továbbá ifjabb Mága Zoltán hegedűművész. Vezényelt a Berlinben élő fiatal karmester, Farkas Róbert.



A hangversenyen Sümegi Eszter Erkel Ferenc Humyadi László című operájából La Grange-áriát, valamint Alfredo Catalani La Wally című operájának áriáját adta elő. Komlósi Ildikó Saint-Saens Sámson és Delila című operájából a Csókáriát énekelte el, valamint Bizet Carmenjéből a Habanerát.



Kováts Kolos már mintegy tíz éve nem szerepelt nagyobb szabású előadáson, de ezúttal Verdi Don Carlos című operájából Fülöp király áriáját énekelte el. Szabadi Vilmos Mága Zoltánnal Bach D-moll kettősversenyét és Sosztakovics Hegedűduóit játszotta el.



A könnyűzene és az opera világában is ünnepelt László Boldizsár Puccini Turandotjából a Nessun dorma kezdetű áriát énekelte el, míg a vajdasági születésű Nánási Helga színész-énekes Strauss Denevér című operájából a Kacagó dalt adta elő. Bonnyai Apolka Liszt Ferenc Genfi harangok című zongorajátékával lépett fel.



A Wiener Konzerthausban színpadra lépett a hegedűművész fia, ifjabb Mága Zoltán is, aki mindössze 14 éves, mégis a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Rendkívüli Tehetségek Képzőjének másodéves hallgatója, és az elmúlt években több hazai és nemzetközi hegedűverseny nyertese volt - áll a közleményben.



Ifjabb Mága Zoltán a bécsi gálakoncerten Csajkovszkij Melódiák és Manuel de Falla Spanyol tánc című műveit hegedülte el.



A koncerten Farkas Róbert vezényletével közreműködött a Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekar és a Budapesti Gipsy Virtuózok, több számban pedig a Primarius Táncművészeti Kar művészei színesítették a produkciót. A művészeti vezető Zsoldos Béla zeneszerző volt.



A közlemény emlékeztet arra is, hogy Mága Zoltán január 1-jén a Papp László Budapest Sportarénában már tizenkettedik alakalommal rendezte meg újévköszöntő koncertjét, melynek során tematikus blokkokba rendezett repertoárral örvendeztette meg a 13 ezer fős közönséget.