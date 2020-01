Kultúra

Telt ház előtt köszöntötte az új esztendőt Mága Zoltán hegedűművész

Idén is telt ház előtt, 13 ezer fős közönséggel köszöntötte az új esztendőt Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hegedűművész január elsején a Papp László Budapest Sportarénában rendezett koncerten. 2020.01.02 20:30 MTI

Beethoven IX. szimfóniájából az Örömóda több mint 300 fős határon túli gyermekkórus és magyarországi felnőttkórus részvételével hangzott el, Erkel Ferenc Bánk bán című operájának a Hazám, hazám című áriáját László Boldizsár tenor adta elő. Az Ismerős arcok című zenekar Nélküled című számát több mint kétszáz felvidéki, kárpátaljai, vajdasági, erdélyi és magyarországi gyermekkórus közreműködésével, két felvidéki gyermek szólóéneklésével, valamint a szerző, Nyerges Attila énekes közreműködésével énekelték el - közölte a művész sajtósa csütörtökön az MTI-vel.



Sosztakovics hegedű duóját olyan formában hallhatta a közönség Mága Zoltán és Szabadi Vilmos hegedűművészek előadásában, amelyet nagyzenekarra írva ebben a formában soha nem játszottak el. Erkel Ferenc Hunyadi László című operájából a La Grange-áriát Sümegi Eszter szoprán, Lehár Ferenc Cigányszerelem című művének Messze a nagy erdő című betétdalát Fischl Mónika énekelte el. Balázs Fecó az Érints meg című slágert adta elő, de színpadra lépett Bangó Margit, Takács Nikolasz és Wolf Kati is.



Mága Jennifer a Több mint testőr című film betétdalát, az I have nothing című dalt, majd Balázs Fecó duettpartnereként a Csönd éve volt című slágert énekelte el. A 14 éves ifjabb Mága Zoltán, a Zeneakadémia rendkívüli tehetségek képzőjének másodéves hallgatója Csajkovszkij Melódia, valamint Manuel De Falla Spanyol tánc című szerzeményét adta elő.



A második felvonásban Mága Zoltán olyan műfajokban mutatkozott be, amelyekre az elmúlt években nem volt példa. Elsőként a Bohém Rapszódiát adta elő Serbán Attila színész-énekes közreműködésével, majd az AC/DC Thunderstruck hangzott el Alapi István gitáros kíséretében. A hegedűművész Budapesti Gipsy Virtuózok nevű zenekarával a gálakoncerten többek között Paganini Caprice és Pabloso Sarasate Gipsy fantáziáját mutatták be, de közreműködtek Kodály Zoltán Kállai kettős című művében is.



Az eseményen idén is átadták az újévi koncert két gáladíját, amelyet ezúttal Bodrogi Gyula és Szakcsi Lakatos Béla érdemelt ki.



Mága Zoltán a 2020-as évet köszöntő gálakoncertjével új hagyományt is kívánt teremteni: ezentúl minden koncertjének bevételéből egy hazai kórházat támogat nagy értékű orvosi műszer vásárlásával, hogy segítse a kisgyermekek gyógyulását. Ez évben a budapesti Heim Pál Gyermekkórház koraszülött osztályát segítette egy speciális ultrahang készülékkel, amelyet Nagy Anikó főigazgató nevében Sült Tamás főorvos vett át az Aréna színpadán.

Mága Zolán vasárnap a bécsi Wiener Konzerthausban folytatja Budapesti Újévi Koncertjét, amelynek sztárvendége Komlósi Ildikó, Sümegi Eszter és Kováts Kolos lesz. A bécsi gálaesten Beethoven, Bach, Vivaldi, Csajkovszkij, Strauss, Sarasate, Kodály Zoltán, Bartók Béla és Liszt Ferenc műveit hallhatja a közönség, de ismert népdalok is elhangzanak különleges feldolgozásban. A Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekar és a Budapesti Gipsy Virtuózok kíséretében színpadra lép László Boldizsár és Nánási Helga színész-énekes, zongoraművész Farkas Róbert vezényletével.



Mága Zoltán idén februárban New Yorkban a Metropolitan világsztárjaival ad koncertet, és még a tavasszal a világ számos pontján lesznek fellépései. Meghívást kapott a szöuli operaházba, Pekingbe, de ebben az évben Ausztrália, Japán, Izrael és Moszkva, valamint Európa számos fővárosa is várja a magyar hegedűvirtuózt.