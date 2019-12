Kultúra

Megjelent a Magyar Konyha idei Budapest Top10 gasztrokalauza

Megjelent a Magyar Konyha idei Budapest Top10 gasztrokalauza, amely huszonöt kategóriában 250 fővárosi vendéglátóhelyet gyűjt össze.



Sümegi Noémi, a magazin felelős szerkesztője csütörtökön az M1 aktuális csatorna és a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című közös műsorblokkjában azt mondta, hogy a 250 helyből 80 olyan, amelyik még egyik kiadványban sem szerepelt. A szélesedő kínálat miatt pedig több új kategóriát is létrehoztak.



A kerületi bontásból azt látszik, hogy a V. kerületben van a legtöbb luxusétterem, a VI. és a VII. kerület pedig a lazább helyeknek ad otthont. A VIII. és a IX. kerület egyre jobb és több hellyel rendelkezik, és a belváros mellett a külső kerületekből is szerepelnek éttermek és egyéb vendéglátóhelyek a magazin év végi számának mellékletében megjelent gasztrokalauzban - ismertette.



Hozzátette, hogy a kínálat évről évre szélesedik és a minőség is javul, ezért Budapest egész területéről próbáltak helyeket ajánlani.