Kultúra

Berlinale - Matteo Garrone új Pinokkió-feldolgozását a fesztiválon mutatják be

hirdetés

A Berlinalén fogják bemutatni Matteo Garrone olasz filmrendező legújabb filmjét, a Roberto Benigni szereplésével készült új Pinokkió-mesefeldolgozást - jelentették be kedden a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál szervezői.



A fesztivál új vezetése, Mariette Rissenbeek vezérigazgató és Carlo Chatrian művészeti igazgató kivette a programból a versenyen kívül bemutatott filmek kategóriáját, az ilyen filmeket a jövőben a Berlinale különleges gálaprogramjában mutatják be.



A különleges gála első meghívott vendége Matteo Garrone Pinocchio című filmje lesz. "Garronénak sikerült a jól ismert történetet újramesélni sajátos képzeletvilágával. Ugyan hű maradt Carlo Collodi művének eszméihez, de egy nagyon személyes Pinokkiót alkotott, aki jóval vidámabb, mint azt korábban megszoktuk" - idézte Carlo Chatriant a fesztivál közleménye.



A 70. Berlini Nemzetközi Filmfesztivált 2020. február 20. és március 1. között rendezik meg.



A Berlinale a világ legnagyobb filmes közönségfesztiválja, és a cannes-i és a velencei mellett a legjelentősebb az A-kategóriás filmfesztiválok sorában. Idén csaknem 487 ezer látogatója volt és 26 millió eurós (8,4 milliárd forintos) költségvetésből rendezték meg. A szemle a magyar filmművészet számára is fontos bemutatkozási fórum, fődíját, az Arany Medvét 2017-ben Enyedi Ildikó nyerte el Testről és lélekről című alkotásával.