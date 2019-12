A világ legdrágább banánját ette meg ez a férfi - videó

A magát georgiai születésű New Yorkban élő képzőművésznek nevezett David Datuna Instagram oldalán közzétett videójában felfedte, hogy ő volt az elkövető, aki letépte a fehér falról a banánt és elfogyasztotta.



"Performansz művészet, amelynek a címe +Éhes művészet+ - mondta, miközben lehúzta a gyümölcs héját és beleharapott. "Köszönöm, nagyon finom" - tette hozzá.



A videón jól hallható a többi látogató kuncogása, amint a galéria egy ideges illetékese átkíséri őt egy másik terembe.



"Nem semmisítette meg a műalkotást, a banán a gondolat" - mondta később Lucien Terra, a Perrotin Galéria illetékes igazgatója a Miami Herald napilapnak.



Datunát nem vették őrizetbe, csak távozásra szólították fel - tette hozzá.



A műalkotás értékét az eredetiség igazolásában adták meg - írta az újság. A banánt egyébként rendszeresen cserélik, amint rohad. Datuna "előadása" után 15 perccel már új banánt ragasztottak a falra.



Maurizio Cattelan egyik leghíresebb műve egy 18 karátos arany vécé, amelyet annak idején felajánlott az elnökké választott Donald Trumpnak.



Az öt-hatmillió dollár értékűre becsült műalkotás szeptemberben ismét az érdeklődés középpontjába került, amikor ellopták az angliai Bleinheim-kastélyból.

