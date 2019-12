Kultúra

Több mint 13 ezer közönségszavazat érkezett a Magyarország 365 fotópályázatra

A közönségdíjakat és a zsűri szakmai elismeréseit szerdán adják át Budapesten, a Bálna rendezvényközpontban - mondta el az MTI-nek a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.



Dömötör Csaba kiemelte, hogy a legjobb alkotásokat ezt követően közzéteszik az interneten, emellett a jövő évtől kiállításokon is bemutatják a képeket.



A Magyarország 365 fotópályázat iránti érdeklődést jól jelzi, hogy összesen 17 ezer pályaművet küldtek be - tette hozzá a politikus.



A fotópályázatra három kategóriában - táj és természet, épített és tárgyi örökség, valamint városi és vidéki életképek témában - lehetett nevezni. A kategóriák első helyezettjei 1-1 millió forint, a második helyezettek 500-500 ezer forint, a harmadik helyezettek 300-300 ezer forint jutalomban részesülnek. Emellett az internetes közönségszavazás győztesei is 1-1 millió forint pénzjutalmat kapnak kategóriánként.



A szakmai zsűri elnöke Kaiser Ottó, a tagja Keleti Éva Kossuth-díjas fotóművész, Szarka Klára fotótörténész, Kerekes Emőke fotográfus és Tassy Márk, a Magyar Természetjáró Szövetség igazgatója.