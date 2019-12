Kultúra

Elkezdődött az új berlini modern művészeti múzeum építése

Új múzeumot kezdtek építeni kedden Berlinben, az óriásberuházástól azt remélik, hogy a német főváros a modern képzőművészet területén is felzárkózik a világvárosok élvonalába. 2019.12.04 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 14 ezer négyzetméteres Modern Művészetek Múzeuma (Museum der Moderne) a belvárosi Potsdamer Platz melletti világhírű Kulturforumon épül, ahol egyebek mellett a Neue Nationalgalerie és a Berlini Filharmónia áll. Az első kiállítást 2026-ban nyithatják meg.



A tervező egy svájci építésziroda, a Pekingi Nemzeti Stadionról (Madárfészek) és a hamburgi koncertpalotáról, az Elbphilharmonie-ról is ismert Herzog & de Meuron. Egy hatalmas, sátortetős pavilont terveztek, amelyet nem mindenki fogadott lelkesen. Bírálói sörsátornak és istállónak is nevezik, aláírásgyűjtést is indítottak ellene, de csupán alig ezren csatlakoztak a tiltakozó akcióhoz.



Szintén bírálatokat váltott ki a beruházás költsége. A tervezés első szakaszában még 200 millió euróval számoltak, az építkezés kezdetére viszont már 450 millióra (150 milliárd forint) duzzadt a költségvetés.



A múzeum azonban nem jut majd a hasonló berlini állami beruházások sorsára, amelyek rendre elhúzódnak és a tervezettnél nagyságrendekkel többe kerülnek - ígérte az építkezés hivatalos megkezdése alkalmából tartott ünnepségen Monika Grütters, a szövetségi kormány kulturális államminisztere.



Elmondta, hogy a beruházást szigorú ellenőrzés alá veszik, a kivitelezőknek félévente beszámolót kell készíteniük a fő megbízónak, a szövetségi parlamentnek (Bundestag).



Az új múzeum lesz az otthona egy műgyűjtő házaspár, Heiner és Ulla Pietzsch képeinek. A házaspár még 2010-ben ajánlotta fel a városnak a többek között René Magritte, Joan Miró, Salvador Dalí, Frida Kahlo, Max Ernst és Mark Rothko műveiből álló gyűjteményt azzal a feltétellel, hogy állandó kiállításon mutatják be az összes képet. Az új múzeumban helyezik el két másik tekintélyes műgyűjtő, Erich Marx és Egidio Marzona állandó kiállítás fejében felajánlott alkotásait is, és számos további köztulajdonban lévő - berlini múzeumokban szétszórtan látható - modern műalkotást.