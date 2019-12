Kultúra

Negyvenezer éves furulyatöredék is látható a szlovén Nemzeti Múzeum új kiállításán

Egy több mint 40 ezer éves neandervölgyi furulyatöredék is látható a szlovén Nemzeti Múzeum hétvégén megnyílt új állandó kiállításán, amely az ország területén feltárt, az őskortól a bronzkorig terjedő leleteket mutatja be. 2019.12.01 23:30 MTI

A Divje Babe-barlangban talált négylyukú furulyatöredék mintegy 43 ezer éves, és egy fiatal barlangi medve combcsontjából készült - számolt be róla a helyi sajtó.



Barbara Ravnik, az ország legrégebbi tudományos és kulturális intézményének számító múzeum igazgatója a tárlat megnyitója előtt elmondta, hogy az új állandó kiállítás megrendezésével egy hétéves projekt ért véget.



A kiállítás első része 2014-ben nyílt meg Ljubljana római kori elődje, Emona megalapításának 2000. évfordulója alkalmából, a római kori kiállítás után pedig vaskori és középkori tárgyakkal bővült az állandó tárlat.



Az igazgatónő kiemelte, hogy különleges helyet kapott a kiállításon a neandervölgyi furulya, amelyre 1995-ben bukkantak szlovén régészek az ország nyugati felében. Ez mindeddig a legősibb, dallamot megszólaltatni képes hangszer - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a lelet "történelmi mérföldkőnek számít globális viszonylatban is".



A múzeum honlapja szerint a tárlat legrégebbi leletei a paleolitikum időszakából származnak. Bemutatják a Szlovéniában élő vadászó-gyűjtögető törzsek eszközeit, valamint azt, hogy a később itt letelepedett földművelők és állattenyésztők hogyan gazdálkodtak a neolitikum idején.



Matija Turk, az állandó kiállítás egyik kurátora a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a neandervölgyi furulya mellett számos őskori lándzsahegy is látható a múzeumban, amelyeket régészek a Potok-barlangban találtak Észak-Szlovéniában. De a későbbi korszakokból is vannak érdekes és értékes leletek: az időszámításunk előtti, harmadik századból származó figurák, vagy a Bled környékéről származó arany díszítések és a késői bronzkorból származó fegyverek - fűzte hozzá.