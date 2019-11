Kultúra

Moliere műveit minden bizonnyal maga Moliere írta

Két francia kutató egy új tanulmányban cáfolta azt a régóta terjedő elméletet, hogy Pierre Corneille volt Moliere "szellemírója". A Science Advances folyóiratban publikált kutatásban leszögezik, hogy kétségtelenül maga Moliere volt a mesterművek szerzője.



Pierre Louys francia költő-író vetette fel egy 1919-ben született cikkében, hogy Pierre Corneille (1606-1684) írta az Amphitryont és más drámákat is, amelyeket Moliere-nek (Jean-Baptiste Poquelin, 1622-1673) tulajdonítanak.



A gyanút a 2000-es évek elején nyelvész kutatók is felkarolták, akik azzal érveltek, hogy Corneille és Moliere stílusa annyira hasonló volt, hogy ez alapján akár Corneille is írhatta a műveket.



Florian Cafiero és Jean-Baptiste Camps, a francia Nemzeti Tudományos Kutatási Központ (CNRS) és az École nationale des chartes számítógépes nyelvészettel foglalkozó kutatói a szerzői hozzárendelés technológiáit használták az elmélet cáfolására. Ez a módszer az írás- és beszédmód jellegzetességeinek kiterjedt statisztikai elemzésére támaszkodik a szöveg szerzőjének azonosításához. Minden szerzőnek megvan ugyanis a speciális szókincse, jellemző rájuk a szó- és kifejezéskészlet, a nyelvtani szerkesztés. Még akkor is árulkodó ez a jellegzetesség, ha valaki megpróbálja tudatosan egy másik szerző stílusát másolni - ismertette a kutatást a phys.org tudományos portál.



A módszerrel megbízhatóan meg lehet állapítani például középkori szövegek szerzőit, de a titkosszolgálat is használja névtelen fenyegető levelet írók azonosítására.



A két kutató három éven át elemezte Moliere, Pierre Corneille, Paul Scarron, Jean de Rotrou és Thomas Corneille 17. századi francia írók-költők szövegeit. Vizsgálták a rímeket, a nyelvtant, a szókincset és számos más nyelvi elemet. A példátlanul nagy kutatásban arra a megállapításra jutottak, hogy Moliere művei vitathatatlanul jellegzetesen különböznek bármely kortárs szerző szövegeitől.



Éppenséggel Pierre Corneille darabjai állnak tőle a legtávolabb, Scarron vagy Thomas Corneill munkái hasonlítanak leginkább az övéire.