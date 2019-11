Programajánló

Lenny Kravitz és Marshmello is fellép a VOLT Fesztiválon

2019.11.26 23:30 MTI

A fesztivál szervezői csaknem tucatnyi fellépő nevét jelentették be az MTI-hez kedden eljuttatott közleményükben. Mint kiemelték, Sopronba látogat az amerikai pop-rocksztár, az elmúlt három évtized egyik legsikeresebb előadója, Lenny Kravitz; az amerikai producer, Marshmello, valamint a brit indie-folk énekes-dalszerző Passenger is.



Taylor Momsen ex-színésznővel az élen a klasszikus rock kedvelőit célozza a The Pretty Reckless; extravagáns színpadi jelenségnek ígérkezik Yungblud, és szintén a VOLT Fesztivál vendége lesz a brit vloggerből lett rapper, Scarlxrd - közölték a szervezők.



Fellép Sopronban a dance, elektro-, és progresszív house-ban utazó zenei társulás, a Nervo, ott lesz a fesztiválon a Faithless Dj Set, valamint LTJ Bukem és Roni Size. Élő produkcióval érkezik a walesi Dj/producer High Contrast, jön a dubstep, drum and bass és drumstep tempót hozó Dirtyphonics és a dubstep és drum and bass producer/DJ, Funtcase.



A VOLT 48 órás kedvezményes jegyelővételi időszaka december 5-én indul; most először pedig kedvezményes diákbérlet is vásárolható. Mint a szervezők hangsúlyozzák, az early bird jegyakcióban minden megvásárolt bérlet után ültetnek egy fát.



"Kiemelt feladatnak tartjuk, hogy a Telekom VOLT Fesztivál minden évben fontos kérdésekre irányítsa a közönség figyelmét. 2019-ben az autizmus ügye és a tanárok nagyobb megbecsülése volt a fő téma, 2020-ban a környezetvédelem és a fenntarthatóság kerül fókuszba. Ennek jegyében a nemzetközileg ismert és aktív Plant for the Planet mozgalomhoz kapcsolódva az early bird akcióban megvásárolt bérletek után egy-egy fát ültetünk Magyarországon a szervezettel és gyerekekkel közösen. A VOLT idején is folytatódik majd a projekt: a tervünk az, hogy hazai és világsztárok bevonásával összesen tízezer fát ültessünk" - idézi a közlemény Lobenwein Norbertet, a VOLT alapítóját.



Több évtized után tavaly a fesztivál új helyszínre, a korábbi terület közvetlen szomszédságába költözött. Idén a szervezők a kemping jelentős fejlesztését tűzék ki célul, így 2020-ban már két kemping várja a látogatókat.



A tavaly kialakított Rét Kemping részeként épül fel a VOLT Village, amely elsősorban a kempingezők kényelmét szolgálja. Tiszta zuhanyzók és mellékhelyiségek mellett kávézó, reggeliző, sport- és bulihelyszín, kertmozi és medence várja a fesztiválozókat. A VOLT túloldalán, az Erdő Kemping egy új helyszín lesz, ahol a nyugalom és az árnyék lesz a fő hívószó - közölték a szervezők.