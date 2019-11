Programajánló

A megújult Vörösmarty téren várja az érdeklődőket a Budapesti Téli Fesztivál és Vásár

Gazdag gasztronómiai kínálat, kézműves és iparművészeti termékek és ünnepi műsorok is várják az érdeklődőket január 1-ig a megújult Vörösmarty téren, a Budapesti Téli Fesztivál és Vásáron.

A készülődés időszaka legalább annyira fontos, mint maga karácsony ünnepe - hangsúlyozta Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere a szerdai budapesti sajtótájékoztatón. A Vörösmarty téri adventi vásár minden fővárosi számára egy igazodási pont, ahol bárki értékes és minőségi terméket találhat.



Kiemelte: a téren lévő Vörösmarty-szobor eddig az ünnephez és a fővároshoz is méltatlan védelmet kapott a téli időszakban, a Hello Wood progresszív csapatának köszönhetően mostantól már egy innovatív építmény ad oltalmat a szobornak, amely egyúttal felhívja a figyelmet az értékeinkre.



Bán Teodóra, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ igazgatója elmondta: Budapest a négy évszak fővárosa, amely 2019-ben Európa legkedveltebb úti céljává vált.



"Így a főváros téli fesztiválja, az adventi és karácsonyi vásár feladata is, hogy megmutassa kulturális értékeinket, egyedülálló hagyományainkat és példát mutasson a híres magyar vendégszeretetből" - tette hozzá.



Huszár András, a Hello Wood ügyvezető igazgatója elmondta többek között azt, hogy a Vörösmarty-szobor védelmére készült pavilon ideiglenes, a téli szezon végén szétszedett elemei a következő télen újra összeállíthatók. A hatalmas, íves szerkezet könnyedségét a környezeti hatásoknak jól ellenálló tíz méter magas acéllemezek biztosítják, az esőtől védelmet nyújtó homlokzat átlátszó plexiből készült. A szobrot különféle színű fényekkel felváltva világítják meg.

