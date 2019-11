Kult

A várakozásokat felülmúlva kelt el több kép a Virág Judit Galéria árverésén

Az árverésen rekordot ért el Rozsda Endre női portréja is, amely 13 millió forintért cserélt gazdát, de magas áron, 14 millió forintért árverezték el Csernus Tibor 1972-es olajképét is. 2019.11.18 23:27 MTI

A várakozásokat felülmúlva kelt el több kép is a Virág Judit Galéria első olyan árverésén, amelyen háború utáni és kortárs művekre lehetett licitálni vasárnap este Budapesten.



Lakner László Metamorfózis - egyszer, aztán, később / Várakozók (Példázat) (1964-1967) című festménye kikiáltási árának csaknem kétszereséért, 42 millió forintért cserélt gazdát. A Metamorfózis Lakner László életművének egyik legfontosabb darabja, az alkotó hasonló jelentőségű művei jelenleg kizárólag közgyűjteményekben találhatóak meg.



Nádler István Kapcsolat című 1971-es akrilja az induló összeg több mint háromszorosáért, 35 millió forintért kelt el. Magas, 16 millió forintos áron kelt el Keserü Ilona Pannóterv 3 című olajképe is.



"Mindhárom alkotó esetében életműrekordok születtek, amelyek hazai és nemzetközi szinten is befolyásolhatják a magyar kortárs képzőművészet piaci értékét" - emelte ki az MTI-nek Törő István, a Virág Judit Galéria ügyvezető igazgatója.



Hozzátette: messze a művészek piaci galériás árai felett cserélt gazdát még Ef Zámbó István cím nélküli műve, amely 3,6 millió forintért, míg Kepes György Sham Lustre című festménye 4,6 millió forintért, Fehér László Archív című műve pedig 4,2 millió forintért talált új gazdára.



Törő István kifejtette: az utóbbi években kortárs irányba mutató fordulat figyelhető meg a magyar műtárgy-kereskedelemben, egyre nagyobb az érdeklődés a hatvanas-hetvenes-nyolcvanas évek művészete iránt, de ez a tendencia már jó ideje a nemzetközi piacon is megfigyelhető. Külföldön már régebb óta felfigyeltek a kortárs magyar alkotókra: Keserü Ilona vagy Nádler István munkáit olyan gyűjteményekben őrzik, mint a párizsi Pompidou Központ vagy a New York-i Metropolitan Múzeum.



Az árverésen rekordot ért el Rozsda Endre női portréja is, amely 13 millió forintért cserélt gazdát, de magas áron, 14 millió forintért árverezték el Csernus Tibor 1972-es olajképét is.



Nádler István Lilán című olajképének árát 5 millió forintnál, Bak Imre Morandi IV című 2000-es akrilját kikiáltási árának majdnem kétszeresénél, 4,4 millió forintnál ütötték le. Jovánovics György Reliefje 6,5 millió forintért, Ficzek Ferenc egyik munkája 3,4 millió forintért, míg Veszelszky Béla egyik olajképe 4 millió forintért cserélt gazdát.



A háború utáni és kortárs darabokat felvonultató árverés 238 millió 810 ezer forintos összleütési árat produkált - mondta a galéria ügyvezető igazgatója.