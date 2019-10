Programajánló

Az elmúlt év mozisikereit tűzi műsorra idei Spanyol Filmhét

Az elmúlt év spanyol mozisikerei mellett művészfilmeket és dokumentumfilmeket tűz műsorára az idei Spanyol Filmhét, amelyet október 29. és november 3. között rendeznek Budapesten, az Uránia Nemzeti Filmszínházban. 2019.10.27 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Spanyol Nagykövetség, a Budapesti Cervantes Intézet és az Uránia együttműködésében megvalósuló filmhét kínálatban idén tizenkét alkotás szerepel. A programban hangsúlyos szerephez jutnak a művészetek, a gasztronómia, a történelmi és a társadalmi kérdések, valamint az érzelmek és a humor is - olvasható az MTI-hez elküldött tájékoztatóban.



A filmhét október 29-én, kedden Marta Díaz de Lope Díaz rendező Vallásos rajongás című, első nagyjátékfilmjének vetítésével veszi kezdetét. A történet a Gloria Munoz alakította főhős szemszögéből rajzol szatirikus képet egy andalúziai kisváros férfiak által dominált vallási közösségéről és társadalmáról. Az alkotás közönségdíjat kapott a Málagai Filmfesztiválon, egyik mellékkaraktere, Carmen Flores pedig megkapta a legjobb női mellékszereplőnek járó elismerést.



A vígjátékok sorát gazdagítja a programban a tavalyi év két legsikeresebb spanyol komédiája is. Október 31-én tűzik műsorra a Superlópez című filmet, amely észak-amerikai szuperhősök paródiájaként az 1973-ban napvilágot látott legendás képregény és képregényhős élőszereplős változata, Dani Rovira alakításával pedig az év egyik legnézettebb spanyol mozidarabja lett. November 3-án vetítik A Bajnokok című vígjátékot, amelynek főhőse egy kosárlabdaedző (Javier Gutiérrez), akit egy ittasan elkövetett közlekedési kihágás miatt büntetésből és terápiás célból egy értelmi fogyatékossággal élő fiatalokból álló kosárcsapat mellé rendelnek.



A programban szerepel még az Óriás című filmdráma, amely az altzói óriásként is ismert Miguel Joaquín Eleizegui életéről szól. A politikai korrupciót mutatja be A rendszer című thriller, két cigánylány kapcsolatáról mesél a Carmen és Lola című filmdráma, míg a sztárság és identitás kérdéseit feszegeti a Ki énekel majd neked? című alkotás.



November 3-án a kortárs spanyol film egyik legsikeresebb női szerzőjének, Icíar Bollaínnak az Út a királyi operába című filmjét láthatja a magyar közönség. Bollain, aki a kamera mindkét oldalán gyakran feltűnik, ezúttal Carlos Acosta, a világhírű kubai balett-táncos történetét meséli el.



Az idei Spanyol Filmhéten hangsúlyt kapnak a művészetek, a tánc mellett a zene és a képzőművészet is. November 2-án A Camarón: Flamenco és forradalom című dokumentumfilm a flamenco zene egyik megújítója, a fiatalon elhunyt Camarón de la Isla kivételes alakját idézi meg, míg október 30-án vetítik A Prado múzeum - Csodák gyűjteménye című dokumentumfilmet, amely a 200 éve fennálló madridi Prado Múzeum gazdag festészeti anyagán vezeti végig a nézőket Jeremy Irons közreműködésével.



Mindezek mellett október 31-én tűzik műsorra a Minden szem lencsében lakik egy isten című személyes hangú gasztrodokut Spanyolország egyik legjobb étterméről, az alicantei hegyekben található, két Michelin-csillagos L'Escaletá mindennapjairól, filozófiájáról.

November 1-jén vetítik A mások csendje című alkotást, a világszerte több díjjal elismert történelmi-politikai dokumentumfilmet, amely a Franco-korszak áldozatainak újraindított jogi küzdelmét dokumentálja - írták a tájékoztatóban.