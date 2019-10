Kultúra

A Swing á la Django, a Talamba és Roby Lakatos együtt Bécsben

A világ egyik legpatinásabb koncerthelyszínén, a bécsi Musikvereinben ad koncertet október 25-én a Swing á la Django a Talamba Ütőegyüttessel és Roby Lakatos hegedűvirtuózzal. 2019.10.19 20:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Spirit of Life című programra a három előadó kifejezetten erre az alkalomra összeállított műsorral készül, amelyben a magyaros dallamokat balkáni, argentin, spanyol és francia zenei elemekkel vegyítik - közölték a szervezők az MTI-vel.



Lombos Pál, a Swing á la Django vezetője elmondta: a Talambával és Roby Lakatossal is többször dolgoztak már együtt, de ilyen összetételben most először lépnek fel. Az idén ötéves Swing á la Django a Hungarian django swing stílust teremtette meg, amelyben jelen van a harmincas-negyvenes évek európai dzsessz zenéje, a francia manouche szving, a bossa nova, az argentin tangó, a sanzonok világa, valamint a magyar és cigány autentikus zene. Ezt egészítik ki Bécsben az Artisjus-díjas Talamba Ütőegyüttes ritmusai, valamint Roby Lakatos virtuóz hegedűjátéka.



A Swing á la Django külön-külön már mindkét előadóval fellépett, Roby Lakatossal rendszeresen koncerteznek együtt, a Talambával pedig több közös produkció született már, például a tavalyi és idei Barokk Randevú minifesztiválon. A Belgiumban élő Roby Lakatos a cigány hegedűsök "királya", Bihari János családjának leszármazottja. Szenvedélyes improvizatőr és zeneszerző, aki koncertjein különleges hangulatot varázsol zenéjével, amelyben keveri a cigányzenét, a magyar népdalokat a klasszikus és a dzsessz stílusjegyeivel. Európa, Ázsia és Amerika szinte valamennyi nagy előadótermében és fesztiválján játszott, olyan neves muzsikusokkal dolgozott együtt, mint Yehudi Menuhin, Stéphane Grappelli vagy Maxim Vengerov.



A Spirit of Life produkcióról lemezfelvétel is készült, a hangzóanyagon egzotikus ütőhangszerek, hegedű, cimbalom, nagybőgő és harmonika találkozik és alkot új, egyedülálló hangzást. Az október 25-i program a lemez továbbgondolása, amelyben felcsendülnek Liszt dallamai, a Pacsirta, az argentin Libertango vagy a tüzes bolgár futamok.