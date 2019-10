Gyász

Elhunyt Kurtág Márta zongoraművész

hirdetés

"Gyászolunk egy nagy muzsikust, egy csodálatos embert, Kurtág György ihlető társát. Inspiráló és szenvedélyesen őszinte ember volt, akinek a zenéhez való viszonyán átsütött a mély szeretet, s aki számára a zenélés morális attitűdnek számított " - olvasható ifj. Kurtág György közleményében.



Kurtág Márta 1927. október 1-jén született Esztergomban, a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán Antal István, Kadosa Pál, majd Hernádi Lajos növendéke volt. Utána maga is zenepedagógus lett, és miközben hangversenyzett, 1953-63 között zongoratanár volt a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában. 1972 óta a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zeneiskolai Tanárképző Tagozatának tanára.



Szólistaként, kamaramuzsikusként és zongorakísérőként férjével közösen olyan neves fesztiválokon és koncerttermekben lépett fel, mint a Palais Garnier (Festival d'Automne a Paris), a Piano aux Jacobins (Párizs), a Théatre du Jeu de Paume (Aix-en-Provence), a Jerusalem Music Center, az Aldeburgh Festival, a Library of Congress (Washington), a New York-i Carnegie Hall, a zürichi Tonhalle, a salzburgi Mozart-hét vagy a Bécsi Ünnepi Hetek.



Kurtág Márta zongorajátékát az ECM, a Col Legno és a BMC is rögzítette. 2009-ben lemezre vette Beethoven Diabelli-variációit, az album a BMC Records gondozásában jelent meg. 2017-ben a zene világához való kiemelkedő hozzájárulásukért, valamint hosszú és odaadó zenei együttműködésükért a Franco Buitoni-különdíjat adományozták neki és férjének, Kurtág Györgynek, a világ egyik legjelentősebb modern zeneszerzőjének.



Több mint 70 évig volt Kurtág György társa a magánéletben és az alkotásban is. Rendszeresen koncerteztek közösen, Kurtág kompozíciói mellett gyakran megszólaltatták Bach koráljainak négykezes átiratait is.



A milánói operaház részvétnyilvánító közleménye szerint Kurtág Márta "döntő szerepet játszott Kurtág első, tavaly novemberben a La Scalában bemutatott operája, a Fin de partie létrejöttében".



Ucsida Micuko világhírű zongoraművész így beszélt a házaspárról 2017-ben, a Franco Buitoni-díj átadásakor: "Intenzív, rejtélyes, sötét, másvilági és bensőséges, ezek a szavak jutnak eszembe Kurtág György zenéjéről. Ő hihetetlenül tiszta, ihlető személyiség, akinek zenéjéből sugárzik a mély szeretet. Ez lehet a feleségéhez, Mártához fűződő különleges viszony kifejeződése".



"Aki hallotta Kurtágékat négykezest játszani, az tudja, mit értek ezalatt. Tudjuk, hogy Kurtág György kimagasló zeneszerző, de mindig vele volt Márta, a csodálatos zongoraművész. Ők együtt szeretik a zenét" - tette hozzá a japán zongoraművész.