Kultúra

A britek nem akarják kiengedni az országból Joseph Wright egy festményét

A brit kormány igyekszik megakadályozni, hogy az amerikai J. Paul Getty Múzeum megvásárolja és kivigye az országból Joseph Wright (1734-1797) angol tájkép- és portréfestő egy alkotását. 2019.10.18 23:30 MTI

Helen Whately művészeti, örökségvédelmi és turisztikai ügyekért felelős miniszter átmeneti exporttilalmat vetett ki a Two Boys with a Bladder című festményre, miután a Los Angeles-i J. Paul Getty Múzeum megállapodást kötött annak megvásárlásáról.



Az 1769-ben készült festményen két gyerek látható egy sertéshólyaggal, amely népszerű játék volt annak idején.



A 18. század egyik legjelentősebb művészeként számon tartott Wright képeinek jellemzője, hogy az alakokat, jeleneteket gyertyafény világítja meg. Wright ugyan Londonban tanult, de műveinek többségét szülővárosában, Derbyben készítette, és vált az első jelentős angol festővé, akinek székhelye a fővároson kívül volt.



A J. Paul Getty Múzeum még júniusban jelentette be, hogy meg akarja vásárolni a festményt egy magánszemélytől, tovább gyarapítva a jelenleg két darabból álló Wright-gyűjteményét. Az intézmény szerint a festményt a 18. század óta nem állították ki.



A brit kormány a kulturális támogatásokra szánt közpénzek szétosztására hivatott Arts Council Englanddel való egyeztetést követően vetett ki exporttilalmat a műre január 16-ig bezárólag, olyan brit vásárló jelentkezését várva, aki hajlandó megmenteni a 3,5 millió fontra (1,3 milliárd forint) értékelt alkotást a nemzet számára, lehetővé téve a mű tanulmányozását és kiállítását.



A derby-i Joseph Wright Galéria, amely jelenleg a festő 27 alkotását őrzi, nyáron azt nyilatkozta a The Telegraph című lapnak, hogy nem engedheti meg magának a szóban forgó festmény megvásárlását.