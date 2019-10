Programajánló

Ma kezdődnek a Mozinet Filmnapok

Bong Dzsun Ho dél-koreai rendező Arany Pálma-díjas Élősködők (Parasite) című alkotásának vetítésével ma veszi kezdetét a 9. Mozinet Filmnapok Budapesten a Puskin moziban. 2019.10.17 08:18 MTI

Az idei mustrán kilenc filmet láthat a közönség Budapesten és 13 vidéki városban. A fesztiválon lesz a Valan - Az angyalok völgye című magyar film közönségtalálkozóval összekötött premierje. A Puskin moziban találkozhat a közönség Vlad Ivanov román színésszel, A hegyek szigete című film főszereplőjével és Christophe Jankovickal, a Medvevilág Szicíliában című rajzfilm producerével is.



A Kontroll nélkül című filmhez kapcsolódóan gyűjtést is szerveznek a Világszép Alapítvány javára. A Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon díjazott német film a kilencéves Benni szemén keresztül azoknak a gyerekeknek a történetét meséli el, akikre az ellátórendszer nincsen felkészülve.



Mindezek mellett Az angyal című argentin krimi, A láthatatlanok című francia film, A hegyek szigete című román-francia-német krimi, valamint Az első áruló című olasz maffiatörténet is szerepel az idei programban.