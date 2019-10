Programajánló

Három új bemutatót tart új évadában a Szegedi Egyetemi Színház

Három új bemutatót tart tizenhetedik évadában a Szegedi Egyetemi Színház, és több különböző helyszínen tovább játssza népszerű produkcióit.

Varga Norbert művészeti vezető hétfői sajtótájékoztatóján elmondta, hogy elsőként kedden láthatja a közönség a társulatot: Jagos István Róbert hódmezővásárhelyi költő Evangélium című, a hit, a vallás kérdéseivel és a szerelemmel foglalkozó darabját játsszák, majd ezzel a produkcióval vendégszerepelnek a hetedik debreceni egyetemi találkozón a hétvégén.



November 5-től tűzik ismét műsorra Závada Péter Reflex című művét az előző évad végi munkabemutatót követően. Az 1956-ban játszódó, a pszichoanalízis témájával foglalkozó "hisztériumjátékot" Hadzsy János rendezte.



November közepétől egészen az évad végéig rendszeresen bemutatják Kárpáti Péternek a közönséget is az előadásba bevonó, Én, a féreg című Kafka-kabaréját is a társulat állandó játszóhelyén, a Szegedi Pinceszínházban.



A Szegedi Egyetemi Színház több évre visszanyúló projektje a Naked SZESZ verszenésítős játék, amelynek eredményeként tavasszal már a második lemez jelent meg Radnóti Miklós, Jagos István Róbert, Baka István és szegedi egyetemi hallgatók költeményeivel. A koncerttel a zenekar fellépett a nyáron a vajdasági Magyarkanizsán, ahol a dalverseny győztese lett.



Az évad első premierjét, Görgey Gábor darabját, a Komámasszony hol a stukker-t februárban állítják színpadra. Márciusban a társulat történetében először egy monodrámát mutatnak be, Varsányi Anna Tavaszi hangok című művét Márkos Emese játssza el. Az évad harmadik premierje Werner Schwabb darabja, az Elnöknők lesz májusban.



Már hagyomány, hogy a hazai és határon túli egyetemi színházi társulatok tavasszal egy hosszú hétvégére Szegedre érkeznek. Az V. Szegedi Egyetemi Színházi Találkozót jövőre áprilisában tartják.