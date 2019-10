Programajánló

Rangos európai fesztiválokon is szerepel a FOMO - Megosztod és uralkodsz című film

A film a november 5-én kezdődő cottbusi fesztivál versenyprogramjában lesz először külföldön látható, majd Kijevben tűzik műsorra a Visegrádi Filmnapokon. 2019.10.15 02:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Észak-Európa egyetlen A-kategóriás nemzetközi filmfesztiválja Tallinnban, a németországi Cottbus seregszemléje és a kijevi V4-es Filmnapok is meghívta programjába a FOMO - Megosztod és uralkodsz című filmet - közölte a Magyar Nemzeti Filmalap hétfőn az MTI-vel.



Hartung Attila első mozifilmje, amely a Filmteam gyártásában, a Filmalap Inkubátor Programjában készült, országszerte látható már a mozikban, a Mozinet forgalmazásában.



Észak-Európa nagyszabású, mintegy 250 filmet felvonultató nemzetközi fesztiválja november 15-én kezdődik az észt fővárosban, Tallinnban. A Fekete éjszakák címmel megrendezett filmünnep 2014 óta a nemzetközi produceri szövetség (FIAPF) által A-kategóriával minősített 15 fesztivál egyike a nagy presztízsű berlini, cannes-i, locarnói és velencei szemlékkel együtt.



A tallinni fesztivál szervezői hétfőn jelentették be, hogy magyar film is gazdagítja az idei programot. Hartung Attila FOMO - Megosztod és uralkodsz című alkotását a fesztivál Just Film című válogatásába hívták meg.



A film a november 5-én kezdődő cottbusi fesztivál versenyprogramjában lesz először külföldön látható, majd Kijevben tűzik műsorra a Visegrádi Filmnapokon.



A FOMO - Megosztod és uralkodsz című film szinopszisa szerint a gimnazista Gergőt és barátait, azaz a Falka tagjait három dolog motiválja: a szex, a buli és hogy az ezekről készült videókat minél többen megnézzék a netes csatornájukon. A challenge-videóik idővel egyre durvábbá válnak, amikor pedig egy házibuliban Lilla a fiúbanda prédájává válik, egyetlen éjszaka alatt a feje tetejére áll a budapesti fiatalok biztosnak tűnő világa.



A Mary PopKids, a Fran Palermo, Deep Glaze és a Hősök zenéivel aláfestett FOMO - Megosztod és uralkodsz az ezredfordulón születettek hiteles filmje. Olyan lendülettel visz be a fiatalok mindennapjaiba - és éjszakáiba -, ahogy magyar filmtől még nem láthattuk - írják a közleményben.