November elejétől látható a Tutanhamon-kiállítás Budapesten

Több mint ezer replikán keresztül mutatja be Egyiptom titokzatos világát a Tutanhamon rejtélye és kincsei című kiállítás, amely november 8-án nyílik Budapesten a Király utcában található Komplexben. 2019.10.14 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A tájékoztató szerint a 2200 négyzetméteres tárlat Tutanhamon ókori egyiptomi fáraó sírkamrájának kegytárgyait neves egyiptológusok ellenőrzésével készült hiteles másolatokon keresztül mutatja be.



Az érdeklődők a 2020. március 1-ig nyitva tartó kiállításon a fáraó sírjának kincseit abban a formában tekinthetik meg, ahogyan azokat 1922-ben Howard Carter brit régész egy gyertya pislákoló fényénél először meglátta. A közönség a kalandos időutazáson megnézheti többek között Tutanhamon halotti maszkját, sírjának fekete sakálszobor-őreit, a kanopusztartó szekrényt és a körülötte lévő usébti szobrokat is.



A sír felfedezésének közelgő centenáriuma alkalmából több extra anyag és meglepetés is érkezik a tárlattal együtt a magyar fővárosba - derül ki a közleményből.