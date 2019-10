Kultúra

Los Angelesben idén is megrendezik a magyar filmek fesztiválját

2019.10.12 22:30 MTI

Los Angelesben idén is megrendezik a magyar filmek fesztiválját - tájékoztatta az MTI-t Bunyik Béla, a fesztivál alapítója és egyik főszervezője.



A sorrendben immár 19. Magyar Filmfesztiválon november 7-től egy héten át magyar játékfilmek, televíziós alkotások, dokumentum-, és rövidfilmek, valamint animációs alkotások mutatkoznak be.



Bunyik Béla az MTI-nek elmondta: a rendezvénysorozaton bemutatják Tóth Barnabás Akik maradtak című filmjét is, Magyarország Oscar-nevezését a nemzetközi filmek kategóriájában.



A magyar filmfesztivált a Bunyik Entertainment mellett a Magyar Amerikai Film- és Színházi Társaság szervezi, magyarországi támogatója - az elmúlt évekhez hasonlóan - a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Magyar Nemzeti Filmalap.



Bunyik Béla hozzátette, hogy a fesztiválon jelen lesz Káel Csaba nemrégiben kinevezett filmügyi kormánybiztos is, aki elfogadta a felkérését az esemény fővédnökségére. Kollarik Tamás, a Magyar Média Mecenatúra Program koordinátora és Kucsera Tamás, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkára, a fesztivál két védnöke szintén jelen lesz a kaliforniai filmhéten.