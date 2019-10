Programajánló

Jövőre újra Budapesten lesz a Womex, a világzenei expo

Öt év után jövőre ismét Budapest ad otthont a világzenei expónak. A Womexet (World Music Expo) 2020-ban a 29. CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál részeként szervezik meg a magyar fővárosban. 2019.10.10 12:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A kelet-európai térség legnagyobb világzenei eseménye, az elmúlt héten immár negyedszer megrendezett Budapest Ritmo fesztivál sikerének is köszönhető, hogy a Womex 1994 óta íródó történetében 1995 után jövőre másodszor is Budapest lesz a Womex házigazdája - közölte a szervező a Hangvető csütörtökön az MTI-vel.



A Womex nemcsak a világ legfontosabb világzenei összejövetele, amelyet évente rendeznek meg Európa valamelyik kulturális központjában. Mint írták, a Womex egyszerre vásár, világzenei showcase fesztivál és konferencia: a népzene és világzene területéről minden fontosabb szereplőt összegyűjt a világ mintegy száz országából. Kiadók, koncert- és fesztiválszervezők és előadók nagyszabású nemzetközi találkozása ez, amely középpontjában a különböző nemzetek - köztük a rendező, 2020-ban Magyarország - zenei kultúrájának megismertetése áll.



A Cafe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál keretében vasárnap zárult Budapest Ritmón egyebek mellett zöld-foki szigeteki, portugál, etióp, ecuadori, perui, szerb, francia, albán, olasz és természetesen magyar előadók léptek fel nagy sikerrel az Akvárium Klubban, a díszvendég pedig Lengyelország volt. A Budapesti Ritmo Díjat idén Hilde Björkum vehette át, aki 29 éve vezeti Skandinávia legnagyobb világzenei rendezvényét, a Förde Traditional and World Music Festivalt. Björkum mintegy húsz magyar együttest mutatott be Norvégiában, köztük a Muzsikást, Lajkó Félixet és a Cimbalibandet.