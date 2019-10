Kultúra

A U2 producerével dolgozik új szólólemezén Lobó-Szalóky Lázár

Tim Palmer a U2 mellett Bon Jovi, David Bowie és a Goo Goo Dolls producereként szerzett hírnevet. 2019.10.09 MTI

A U2 producerével, Tim Palmerrel dolgozik új szólólemezén Lobó-Szalóky Lázár énekes-zenész - hangzott el a M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában.



Lobó-Szalóky Lázár elmondta: Tim Palmer a U2 mellett Bon Jovi, David Bowie és a Goo Goo Dolls producereként szerzett hírnevet. Első közös munkájuk a Nyitva című dal, amelyet a napokban mutatott be.



A dal arról szól, hogy a mostani fiatal generáció tagjai sokszor nem elég kitartóak, nem tesznek meg mindent az álmaikért - tette hozzá Lobó-Szalóky Lázár, aki szólóprojektje mellett a Dirty Slippers frontembereként ismert. Kitért arra is: a dal magyar és angol változatban is elkészült.