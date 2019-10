Kultúra

Varsóban és Budapesten ünnepli jubileumát az Erdődy Kamarazenekar

A varsói Nemzeti Filharmónia koncerttermében csütörtökön, majd novemberben a budapesti Művészetek Palotájában rendezett hangversennyel ünnepli fennállásának huszonötödik évfordulóját a budapesti Erdődy Kamarazenekar, a műsorban 20. és 21. századi magyar és lengyel zeneművek hangzanak el.



Szefcsik Zsolt hegedűművész, az Erdődy Kamarazenekar alapítója és művészeti vezetője az MTI-nek elmondta: a jubileumi koncert helyszínéül azért választották Varsót, mert a zenekar külföldi kapcsolatai közül az évek során a lengyelországiak bizonyultak a legjelentősebbnek. Az együttes többször szerepelt Lengyelországban, repertoárjában, lemezein gyakran lengyel művek is helyt kaptak - ismertette.



Elmondta: az Erdődy Kamarazenekar az olyan vonószenekari alkotásokat próbálja jobban megismertetni Lengyelországban és Magyarországon, amelyek a mai koncertrepertoárban nincsenek annyira reprezentálva, mint amennyire megérdemelnék.



A varsói Magyar Kulturális Intézet társszervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával rendezendő varsói koncerten a magyar zeneszerzők három nemzedékét mutatják be, felcsendül Rózsa Miklós Concerto vonószenekarra című műve, Sugár Rezső Divertimentója, valamint Orbán György Sopra canti diversi című kompozíciója.



A lengyel zeneirodalomból előadják a varsói születésű, majd Franciaországban letelepedett holokauszt-túlélő, Szymon Laks Sinfoniettáját, valamint a lengyel filmzene jeles alkotója, Wojciech Kilar Orawa című szimfonikus költeményét.



Szefcsik Zsolt közölte: a varsói hangverseny repertoárját november 13-án a Művészetek Palotájában is előadják, a szintén a jubileumhoz kötődő budapesti koncerten tartják Gyöngyösi Levente III. divertimento című, az Erdődy Zenekarnak ajánlott alkotása ősbemutatóját.



A zeneművész közölte: a budapesti hangverseny egyben bemutatója lesz a Dux varsói zenekiadónál a lengyelországi Waclaw Felczak intézet támogatásával megjelenő új lemeznek. Az ötcsatornás technológiával készült lemezt a legigényesebb zenehallgatók rétegének is szánják - emelte ki.