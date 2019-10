Programajánló

Női történetek a Déli Doku latin-amerikai kulturális fesztiválon

Női történeteket bemutató dokumentumfilmekkel, gasztronómiai programokkal, koncertekkel és kerekasztal-beszélgetésekkel várja a közönséget a kedden kezdődő Déli Doku latin-amerikai kulturális fesztivál Budapesten. 2019.10.07 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A különböző helyszíneken (Bem mozi, Ankert, House Bar) megrendezett ingyenes eseménysorozat célja, hogy közelebb hozza Latin-Amerikát Budapesthez - olvasható a közleményekben.



A vasárnapig tartó fesztiválon összesen hét nagyjátékfilmet és öt kubai rövidfilmet mutatnak be, utóbbiak a San Antonio de Los Banos-i film iskola alkotásai. A filmeket eredeti nyelven (spanyolul vagy portugálul), magyar és angol felirattal vetítik.



A programban szerepel többek között a Silvia című argentin film, amely egy diplomatacsaládból származó lány személyes nyomozását mutatja be, ahogy régi családi videókból és édesanyja visszaemlékezéseiből újraértékeli a gyerekkorát. Soha nem látott formában, belülről mutatja meg a brazil nyomornegyedeket a Baronesa című alkotás, míg Az éjszaka királynői a hetvenes, nyolcvanas évek mexikóvárosi éjszakai életének letűnt csillagait kutatja fel, akik ma a sikerrel teli évtizedek után kénytelenek szembenézni az idő múlásával.



A Mi, nők című film egy női családi kommunába vezeti be a nézőt, ahol egészen bensőséges viszonyrendszer szerint szerveződik Julia, a rendező és rokonai élete. A Nagynéném, Toty című ecuadori film rendezője, a híres színésznő visszaviszi Párizsba a nagynénjét, hogy újra átéljék a múlt dicsőséges pillanatait és azt a feminista forradalmi hangulatot, amit Toty hozott be először a dél-amerikai országba.



Mindkét alkotás rendezője személyesen is jelen lesz a fesztiválon. A Mi, nők szombati vetítését követően Szőcs Petra filmrendező, költő és Szkiba Zsuzska író, blogger beszélget a filmről és aktuális gendertémákról - derül ki a közleményből.



Részletes információ itt olvasható.