Programajánló

Disznótoros Kolbászfesztivál lesz a Vasúttörténeti Parkban

Háztáji kolbászok, sonkák, sajtok, hagyományőrző disznóvágás-bemutatók, koncertek, folklórműsorok, veteránjármű-kiállítások és családi programok várják a látogatókat a 6. Disznótoros Kolbászfesztiválon október 11. és 13. között a Magyar Vasúttörténeti Park és a Víztorony Park területén. 2019.10.08 02:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Disznótoros Kolbászfesztiválra az ország minden részéről és a határon túlról is érkeznek kolbászkészítők, így mintegy 250 féle háztáji kolbászból lehet vásárolni - közölték az MTI-vel a szervezők.



Egyéb háztáji termékek is kóstolhatók és megvásárolhatók lesznek: hurka, szalonna, sonka és mindenféle disznótoros készítmény, házi sajtok, fűszerek, kürtőskalács, méz, lekvár, és sok más finomság szerepel a kínálatban. A disznótoros ételek mellé pálinkafőzdék, sörfőzdék és borászatok kínálják italaikat.



Mint a szervezők hangsúlyozták, a fesztiválon kiemelt szempont a kolbász minősége: a rendezvényen minőségellenőr ügyel az ételek színvonalára és a szabályozott árak betartására.



A programban ezúttal is szerepelnek a hagyományőrző disznóvágás- és disznófeldolgozás-bemutatók, amelyek során az érdeklődők minden műveletet nyomon követhetnek a kolbászkészítéstől a zsír kisütéséig.



A kóstolók és bemutatók mellett számos egyéb program is várja a látogatókat, többek között állatsimogatók, népi játszótér 30 játékkal, íjászat, jurta, arcfestés, kovácsolás és más népi mesterségek kézműves foglalkoztatói, terepasztal és a 2. Nemzetközi Vasútmodell Kiállítás.



A gyerekek nemcsak megnézhetik a régi mezőgazdasági termelőeszközöket, hanem ki is próbálhatják ezeket: kukoricát morzsolhatnak és darálhatnak, tököt pucolhatnak, majd a terményeket a karámokban lévő szelíd állatokkal meg is etethetik.



Az Orient csarnokban muzeális járművek lesznek kiállítva: oldtimer autók és motorok, antik vasúti kocsik és egy óriási Truman gőzös. Díjmentes lesz a mozdonyforgatózás, a Víztorony Parkban pedig oldtimer traktorokból és stabil motorokból rendeznek kiállítást.



Négy helyszínen várják az érdeklődőket népzenei és néptáncelőadások, mulatós zenekarok.



A fesztiválbuszok a rendezvény teljes nyitvatartása alatt ingyen szállítják a látogatókat a Vasúttörténeti Park és a Nyugati-Pályaudvar között.



A Disznótoros Kolbászfesztivál részletes programja a www.kolbaszfeszt.hu honlapon található meg.