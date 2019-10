Kultúra

Szabó Klára Petra kapta a Vásárhelyi Őszi Tárlat fődíját

Szabó Klára Petra képzőművész vehette át a Vásárhelyi Őszi Tárlat fődíját, a Tornyai-plakettet, a kiállítás történetében immár második alkalommal odaítélt életműdíjat pedig Ilona Keserü Ilona kapta szombaton az Alföldi Galériában.

Szabó Klára Petra előbb reklámgrafikusi végzettséget szerzett, majd Sopronban formatervező szakon diplomázott. Már egyetemi évei alatt eldöntötte, hogy az alkalmazott művészet helyett a képzőművészetet választja. A hódmezővásárhelyi születésű művész sokat utazik, az elmúlt években rezidencia programokon vett részt több európai ország mellett Japánban és Dél-Koreában. 2007 óra az őszi tárlatok rendszeres résztvevője, 2014-ben elnyerte a Rudnay-ösztöndíjat.



A friss Tornyai-plakettes művész az MTI-nek elmondta, egy őszi tárlat volt életében az első kiállítás, amelyet látott. Négyéves korában egy rajzpályázatra készült, hogy inspirációt kapjon, szülei elvitték a kiállításra, amelyre a mai napig emlékszik.



A második alkalom, hogy az idei tárlaton résztvevő korábbi fődíjasok közül életműdíjast választott a zsűri. Ilona Keserü Ilona 1933-ban Pécsett született, Szőnyi István tanítványa volt a budapesti Képzőművészeti Főiskola freskószakán. 1967-ben kezdett vászondomborítással foglalkozni, de díszleteket és jelmezeket is tervezett. A pécsi tudományegyetem rajz tanszékén tanított, 1991-2003 között tanszékvezető egyetemi tanár, a Pécsi Képzőművészeti Mesteriskola alapítója, azóta professor emerita az egyetemen. Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el, a Kossuth-díjat 2000-ben kapta életműve mellett a művészetoktatásban elért eredményeiért, a Tornyai-plakettet 2017-ben vehette át.



A tárlat megnyitóján több mint húsz elismerést adtak át. A Hódmezővásárhely városa és a Magyar Művészeti Akadémia által közösen alapított Rudnay Gyula Művészeti Ösztöndíjat Kármán Dániel képzőművész nyerte el. A Fiatal festők nívódíját Gresa Márton kapta. A kiállítás fődíján túl Hódmezővásárhely városa adja az Endre Béláról, valamint Galyasi Miklósról elnevezett díjakat is: előbbi mesterdíjat Szurcsik József festő- és grafikusművész, utóbbi nívódíjat Kósa János festőművész vehette át. A Magyar Művészeti Akadémia által felajánlott díjban Paráda Zoltán szobrászművész részesült, az Emberi Erőforrások Minisztériumának díját Verebes György festőművész kapta.



A december 1-jéig tartó kiállításon 115 festmény, 35 plasztika 33 grafikai mű mellett kilenc egyéb kategóriájú, más műfajba nem sorolható alkotással találkozhat a közönség az Alföldi Galériában. Az idén sok, korábban pályázó alkotó jelentkezett a Vásárhelyi Őszi Tárlatra, közöttük nagy számban vannak fiatal művészek, és a résztvevők stílusbeli skálája is szélesedett. Pogány Gábor művészettörténész, a zsűri elnöke korábban kiemelte: a tárlaton a hagyományos értelemben vett ábrázoló jelleg hangsúlyozása mellett helyet kapnak a legújabb törekvések is.

A Vásárhelyi Őszi Tárlat a maga nemében egyedülálló képzőművészeti seregszemle Európában, ugyanis nincs még egy olyan kiállítás, amelyet több mint hat évtizede minden esztendőben megrendeznek, egyedül a kétévente sorra kerülő Velencei Biennále tekint vissza komolyabb múltra. Az első ízben 1954-ben megszervezett kiállítás mára Magyarország legjelentősebb kortárs képzőművészeti seregszemléjévé vált.



Hagyomány, hogy a képzőművészeti seregszemle megnyitóját követően az előző évi Őszi Tárlat kiemelt díjazottjai önálló tárlattal mutatkoznak be. A Tornyai-plakettes Ámmer Gergő szobrászművész, a Fiatal Festők Nívódíját elnyert Rózsa Luca Sára és a Rudnay-ösztöndíjas Kaliczka Patrícia festőművész alkotásait a Tornyai János Múzeumban láthatja a közönség.