A DreamWorks Jetikölyök című animációja a kasszasikerlista csúcsán

A DreamWorks animációs műhelyének Jetikölyök című animációs filmje vette át a kasszasikerlista vezetését a hétvégén az észak-amerikai mozikban. 2019.09.29 18:50 MTI

A Jetikölyökre 20,85 millió dollárért (6,4 milliárd forintért) váltottak jegyet a nézők Amerikában és Kanadában, a nemzetközi piacokon pedig 8,8 millió dollár (2,7 milliárd forint) volt a bevétele a 75 millió dollárból (23 milliárd forintból) készült produkciónak - számolt be róla a Box Office Mojo online kiadása.



A toplista második helyét a Downton Abbey foglalta el 14,5 millió dollár (4,4 milliárd forint) jegyeladással. A múlt héten debütált film ezzel már 58,5 millió dolláros (18 milliárd forintos) bevételnél tart Észak-Amerikában, a külföldi jegyeladásokkal együtt pedig már 107,1 millió dollárt (33 milliárd forintot) söpört be.



A Wall Street pillangói 11,47 millió dolláros (3,5 milliárd forintos) jegyeladással került a harmadik helyre a listán. A produkció eddigi amerikai bevétele már több mint 80 millió dollár (24,5 milliárd forint), a nemzetközi piacokon pedig eddig 15 millió dollárt (4,6 milliárd forintot) keresett.



A negyedik helyre egy horrorfolytatás, Az - Második fejezet futott be 10,4 millió dollárral (3,2 milliárd forinttal). A film észak-amerikai jegyeladásai már 193 millió dollár (59 milliárd forint) fölött járnak, a nemzetközi bevételei pedig meghaladták a 223 millió dollárt (68 milliárd forintot).



Az első öt közé még az Ad Astra - Út a csillagokba fért be ezen a hétvégén. Péntektől vasárnapig 10,1 millió dollárért (3 milliárd forintért) váltottak jegyet az amerikaiak a Brad Pitt-tel forgatott sci-fire, amelynek globális bevétele már elérte a 89 millió dollárt (27 milliárd forintot).