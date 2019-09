Programajánló

Hangyák címmel interaktív produkciót mutat be a dán Secret Hotel a Margitszigeten

A Hangyák (Walking Lecture on Ants) a színház és a természettudomány találkozása. A kilencvenperces séta során megtapasztalható, milyen az élet a Földön az egyik legkisebb és legősibb rovar szemszögéből. Nem kell mást tenni, csak csatlakozni és együtt sétálni az előadás többi résztvevőjével a Margitszigeten - olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.



Mint írják, a hangyák életmódja, bámulatos építményei és közösségük sok hasonlóságot mutat az emberi társadalmakkal, így életük vizsgálata különleges kutatási hátteret biztosított a Secret Hotel alkotóinak és ötletgazdáinak, akik hanginstallációkkal teli programot készítettek a résztvevők számára.



A közönség társalkotója a produkciónak, saját élményei szerves részét képezik az előadásnak, amely során nem csak passzív nézőként ülnek egy színpad előtt, hanem a természetben tapinthatnak és ízlelhetnek is adott pillanatokban. Az előadás fontos része, hogy a néző egyenrangú az előadókkal, jelenléte és részvétele aktívan befolyásolja az előadást.



A Secret Hotel társulatát Christine Fentz és Synne Behrndt alapította 1999-ben Aarhusban, Dániában. A társulat részvételi színházi előadásokat készít. Produkcióikat egy titkokkal teli hotelhez hasonlítják, amelyben különböző, megismerhető terek rejlenek, csak be kell nyitni a megfelelő ajtón - áll az ismertetőben.



Mint írják, a Hangyák című előadásuk alkotásánál is fontos volt, hogy a figyelem központjában a környezet álljon. Az ember és környezete téma több előadásukban is megjelenik, köztük a magyar művészekkel együtt készülő Beeezzz/Méhek című produkcióban. A társulat művészei együtt gondolkodnak a körülöttünk lévő világ és az ember kapcsolatán.



A Hangyák című előadásnak Budapesten a Margitsziget ad teret, a Margitszigeti Szabadtéri Színpad találkozási ponttal. Október 5-én, szombaton 11 órakor a szakmai közönséget várják az alkotók, 14 órakor pedig a nagyközönség számára is nyilvános előadást tartanak.