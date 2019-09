Programajánló

Több bábelőadás is látható a 28. CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztiválon

Több bábelőadást is láthat a közönség az október 4-én, pénteken kezdődő 28. CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztiválon, amelynek programján a Familie Flöz, a Ledpuppets, a Hijinx & Blind Summit Theatre és Duda Paiva produkciója is helyet kapott. 2019.09.30 02:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az utóbbi időben számos, nemcsak gyerekeknek szóló, a hagyományos bábszínházi kereteket szétfeszítő, kísérletező előadást láthat a közönség nemcsak külföldön, de Magyarországon is. A 28. CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál ebből a gazdag kínálatból választott ki néhány kivételes produkciót - olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.



Mint írják, az önmaga tükörképével végzetes szerelembe eső Nárcisz és a visszhang csapdájában vergődő Echo mítoszát Zombola Péter, Vizin Viktória és Gergye Krisztián báboperája friss színekkel gazdagítja. A zenét, báb- és mozgásművészetet ötvöző előadásban egy, a szerepei között elvesző operaénekesnő elméjébe pillanthatunk be, aki olykor Nárcisz, máskor Echo személyiségét magára öltve keresi a kiutat a magányból. Az ". és Echo" című bábopera a Várkert Bazár színpadán látható október 9-én. Az alkotótrió mellett a negyedik főszereplő az operaénekesnő Hoffer Károly által tervezett, életnagyságú mása, Adél, aki az előadás teljes értékű szereplőjévé válik. A produkcióban egy énekes, egy báb és egy táncos hármas egysége jelenik meg.



A Familie Flöz, a fizikai színház egyik úttörőjeként számon tartott berlini társulat, nem először jár Budapesten: 2016-ban Infinita című előadásával vett részt a fesztiválon, tavaly a Müpában lépett fel. Október 4-én és 5-én a Dr. Nest című új produkcióval tér vissza a társulat, karikatúraszerű maszkjaival és sajátos, fanyar humorával. Az előadás alkalmával egy elmegyógyintézet világába pillant be a közönség.



A Ledpuppets kísérleti vizuális színház, amely a bábjáték műfajából kiindulva keres tágabb lehetőségeket és új nézőpontokat. A 2014 óta fénybábokkal kísérletező csapat a "lampionok őshazájába", Japánba kalauzolja a nézőt. Az előadás címének választott kifejezés - ukiyo - az illanó világ képeire utal, és egyben egy tradicionális japán művészeti korszakot is takar. A formáció új előadása egy mese feldolgozásán keresztül ebből a virágzó kultúrából merít. A gyerekeknek és felnőtteknek is ajánlott Ukiyo című produkció október 20-án a Három Hollóban látható.



A Duda Paiva Company a tánc, a bábszínház és a multimédia határán egyensúlyozva készít előadásokat. A brazil-holland Duda Paiva egyedi, varázslatos, néha fájdalmas, olykor humorral átitatott világokat teremt táncpartnereivel, a hajlékony szivacsbábokkal. Egyszemélyes produkciójában gyerekkorát idézi fel, amikor egy betegség miatt hólyagok lepték el a testét, és átmenetileg meg is vakult. A Budapest Bábszínházban október 10-én műsorra tűzött Blind című előadás 16 éven felüliek számára ajánlott.

Szintén a Budapest Bábszínházban látható a Hijinx & Blind Summit Theatre Meet Fred című előadása. A darab főhőse, Fred - a két láb magas rongybáb - nap mint nap küzd az előítéletekkel. Egy szívfacsaró történet, tele színházi invencióval és humorral - írják az október 11-én látható darabról, amely 14 éven felüliek számára ajánlott.



A fesztivál programjáról itt találhatók további információk.