Gyász

Elhunyt José José, akit Mexikóban a 'dal hercegeként' emlegettek

hirdetés

Elhunyt 71 éves korában rákbetegség következtében a népszerű mexikói énekes José José, akit "a dal hercegeként" emlegettek - írta meg a BBC News vasárnap.



A mexikói kulturális minisztérium olyan énekesként méltatta, akit nagyon szerettek a mexikóiak. Pályafutása öt évtizedet ölelt fel, szívszorító balladáit szerették a legtöbben. Dalaiért számos alkalommal jelölték Grammy-díjra.



José José dalszerzőként is befutott és alkalmanként színészi feladatokat is vállat. Eredeti neve José Rómulo Sosa Ortiz volt, a hetvenes években került a latin-amerikai toplisták élére olyan dalaival, mint az El Triste. A nyolcvanas évek elején jelent meg Secrets című albuma, amely karrierje legnépszerűbb állomása lett.



A Latin Lemezakadémia a zenei kiválóság díjjal jutalmazta 2004-ben a Latin Grammy-díjak átadásán, és még abban az évben a hollywoodi Hírességek sétányán is csillagot kapott.



Az énekes 2017-ben jelentette be rajongóinak, hogy hasnyálmirigyrákban szenved. Szombaton hunyt el egy dél-floridai kórházban.



Halálhírére rajongói tömegestől rótták le tiszteletüket Mexikóvárosban az énekes szobránál. Virágokat helyeztek el, és dalait énekelték.



"Szomorú, hogy eltávozott" - nyilatkozta a sajtónak Andés Manuel López Obrador mexikói elnök.