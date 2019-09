Programajánló

A Föld védelmére hívják fel a figyelmet a könyvtári napokon Nógrád megyében

Földünk védelmére is felhívják a figyelmet az Országos Könyvtári Napok Nógrád megyei rendezvényein; Salgótarjánban többek között Németh Lajos meteorológus tart előadást az éghajlatról, Balassagyarmaton egy falu példáján mutatják be az ökológiai gazdálkodást. 2019.09.30 01:30 MTI

Az Országos Könyvtári Napok tematikája idén az ENSZ fenntartható fejlődési keretrendszerére épül, ennek jegyében szervezték programjaikat a Nógrád megyei intézmények is.



A salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtárban Könyvtárak az emberekért - felelősség a földért címmel hirdették meg a hétfőn kezdődő egyhetes programsorozatot - tájékoztatta az MTI-t Molnár Éva igazgató.



Alkalmazkodás a változó környezethez: zöldülő életmód címmel kiállítást nyitnak meg, beszélgetést szerveznek Géczy Gábor fizikussal, a Magfalváért Egyesület megalapítójával, a gyerekek a vízcseppről nézhetnek meg papírszínházi meseelőadást.



Németh Lajos meteorológust arra kérték, beszéljen arról, mi lesz a földdel és az éghajlattal, míg Bocsó Anita környezeti nevelőtanár Szabó Lőrinc és az Ipoly, avagy gőték az irodalomban címmel tart előadást.



A Balassi Bálint Megyei Könyvtárban megemlékeznek a 75 éve született Kerényi Ferenc Madách-kutatóról, kvízjátékokat szerveznek környezetvédelemről és irodalomról. Az intézmény csatlakozik a Magyar Rákellenes Liga salgótarjáni alapszervezete Egy nap a nőkért című figyelemfelkeltő rendezvényéhez, valamint itt mutatják be a Palócföld folyóirat legfrissebb számát.



A programsorozat keretében adják át a rónafalui és somoskői fiókkönyvtárakat, a feledékeny olvasóknak pedig elengedik a késedelmi díjakat.



Balassagyarmaton a Madách Imre Városi Könyvtárban október 3-án Balla Orsolya beszél az ökológiai gazdálkodásról és a környezetvédelemről egy falu példáján keresztül.



Pásztón a Teleki László Városi Könyvtárban 4-én, pénteken Sótér Eszter pszichiáter tart előadást arról, hogy mit kezdjünk a klímaváltozással.



Pásztón felhívást is közzétettek, olvasóikat arra kérik, hogy tervezzenek, alkossanak újat a környezetükben lévő, de már nem használt tárgyakból. Az elkészült tárgyakat az október 10-i ökonapon mutathatják be, a legötletesebb alkotásokat díjazzák.