A Dirtmusic és az Úzgin Űver koncertjével indul a Müpa világzenei sorozata

A legendás Nick Cave & the Bad Seeds egykori énekes-gitárosa, Hugo Race által alapított Dirtmusic, és a kecskeméti Úzgin Űver koncertjével veszi kezdetét a Müpa Dupla W című világzenei sorozata október 1-jén. 2019.09.29 22:30 MTI

A Müpa közleménye szerint a világzene legismertebb magyar és nemzetközi zenészeit vonultatja fel az idei évadban is a Dupla W című sorozata.



Október elsején két olyan együttes lép fel, amelyekre a rock és a népzene egyaránt hatott, legújabb lemezüket pedig erőteljes közel-keleti hatás jellemzi.



Az ausztrál Hugo Race nemcsak arról ismert, hogy korábban Nick Cave mellett részt vett a Bad Seeds megalapításában, hanem arról is, hogy különböző formációk tagjaként és jelentős szólókarrierje mellett zenei producerként is sikereket ért el. A Walkabaoutsból ismert amerikai Chris Eckman társaságában 2007-ben hívta életre a Dirtmusic együttest, amelynek dallamvilágát eleinte a gyökértelen városi folk, majd a sivatagi blues határozta meg - utóbbival a legendás mali sivatagi fesztiválon találkoztak.



A koncerten a tavaly megjelent Bu Bur Ruya című pszichedelikus albumot hallhatja a magyar közönség.



A kecskeméti Úzgin Űver 1991-es alakulásakor a világzene egyik legkorábbi magyar hírnökeként tűnt fel. A nevét egy mongol helységről kapta, ahol ősi, kultikus temetkezési területet tártak fel, és annyit jelent, hogy "szegény aratás". Zenéjüket a határokon és műfajokon átívelő sokszínűség jellemzi. Egyaránt nyitottak a kelet-európai, a balkáni, a török, a perzsa és az örmény dallamokra, de a népzene mellett a jazz, a rock és az elektronikus tánczenék világában is otthonosan mozognak. Báb/Színház/Zene című albumukon hét különböző színházi darabhoz írt zenék hallhatók, de filmzenét is készítettek Jancsó Miklós Utolsó vacsora az Arabs szürkénél című filmjéhez.



Patak című, legújabb lemezük az európai világzenei rádiósok listáján (World Music Charts Europe) a hetedik helyen szerepel.



A Dupla W sorozat soron következő, október 28-ai koncertjén ugyancsak két legendás formáció: a magyar Mitsoura és a londoni Oi Va Voi lépnek színpadra - írták az MTI-hez eljuttatott tájékoztatóban.