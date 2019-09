Programajánló

Ritkán hallható mesterek lépnek fel a Budapesti Nemzetközi Gitárfesztiválon

hirdetés

2014 óta háromévente rendezik meg a Budapesti Nemzetközi Gitárversenyt, a köztes években pedig háromnapos tematikus fesztiválok biztosítják, hogy ne maradjon klasszikus gitár nélkül a magyar közönség. Ebbe a sorba illeszkedik az idei Budapesti Nemzetközi Gitárfesztivál is, amelyen három nagyon fontos művész, Manuel Barrueco, Paul O'Dette és David Russell koncertjét hallhatják az érdeklődők - mondta el az MTI-nek Eötvös József Liszt-díjas gitárművész, az esemény szervezője.



Hozzáfűzte: ha a három Grammy-díjas művész közül csak egy fogadta volna el a meghívást, már akkor is nagyon magas lenne a fesztivál színvonala.



Az Egyesült Államokban élő, kubai származású Manuel Barrueco nevéhez olyan legendás felvételek - például Albeniz és Granados átiratai - kötődnek, amelyek etalonnak számítanak a muzsikusok között - emelte ki Eötvös József.



Hangsúlyozta: a világhírű karmester és lantművész, Paul O'Dette 16. századi angol reneszánsz művekkel lép színpadra a fesztiválon. Felvételei közül kiemelkedik John Dowland angol reneszánsz zeneszerző megismételhetetlenül magas színvonalú összkiadása.



"Élőben talán még varázslatosabb, ahogy a kezei alól megszólalnak ezek a darabok" - fogalmazott Eötvös József.



Hozzátette: a harmadik vendég a Spanyolországban élő skót származású David Russell, aki az 1980-as években még fiatal pályakezdő művészként lépett fel az 1973-ban életre hívott esztergomi gitárfesztiválon. Ma a világ egyik leghíresebb gitárművésze, megteheti, hogy az utóbbi időben nagyon kevés koncertet ad, elsősorban családjának, hobbijának él. Afrikai és indiai gyermekeket megsegítő fontos jótékonysági kezdeményezések is fűződnek a nevéhez.



"Amikor hangszerhez nyúl, az embernek eláll a szava. Még egy gitárost is meglep, amilyen intenzitással képes megszólaltatni ezt a halk hangú hangszert" - mondta.



A szólókoncertek mellett a három művész egy-egy nyilvános mesterkurzust is tart Budapesten. A kurzusokra október 15-ig jelentkezhetnek magyar és külföldi fiatal gitárművészek a www.budapestguitar.com internetes oldalon - hangsúlyozta Eötvös József.