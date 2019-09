Programajánló

Őszi Kulturális Fesztivált rendeznek Szegeden

Hat hét alatt hetvenöt helyszínen mintegy háromszáz program, kiállítások, koncertek, színházi előadások várják a nézőket az Őszi Kulturális Fesztiválon, amely megnyitóját kedden rendezik a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) központi épületében - tájékoztatta az intézmény közkapcsolati igazgatósága az MTI-t.



A november 10-ig tartó rendezvénysorozat célja, hogy az egyetemen működő művészeti csoportok és művészi ambíciókkal rendelkező hallgatók mellett neves előadó- és alkotóművészek mutatkozzanak be az egyetem és Szeged közönsége előtt. A rendezvénysorozatot évről évre úgy állítják össze, hogy lehetőség szerint minél szélesebb kultúrkörből merítsenek és minden korosztálynak, érdeklődési körnek nyújtsanak programlehetőséget. A jól megszokott műfaji sokszínűség idén sem marad el: az összművészeti fesztivál programjai között könnyű- és komolyzenei hangversenyeket, ismeretterjesztő előadásokat, színházi előadásokat és nyílt napot, koncerteket, film- és könyvbemutatókat, kiállításokat, irodalmi és közéleti beszélgetéseket is találni.



A programsorozat különleges fényfestéssel és Fenyvesi Anna, az SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet vezetőjének fotókiállításával nyílik. A nyelvész kedvenc témája a bicikli.



Folytatódik a nagy sikerű Vers délben programsorozat, amelyben minden hétköznap a déli harangszó után egyetemi és szegedi polgárok mondják el kedvenc verseiket a Rektori Épület előtt. A fesztivál megnyitójának napján Fendler Juditot, az SZTE kancellárját hallhatja a közönség, a következő délben az SZTE Konfuciusz Intézet munkatársai és barátaik mondanak verseket magyarul és kínaiul.



A színház és az irodalom iránt érdeklődők Bereményi Gézával, Udvaros Dorottyával és Grecsó Krisztiánnal is találkozhatnak. Koncerttel várja a közönséget például Herczku Ági és a Banda, Tandi Flora és Olasz Flóra, a Zűrös Banda, a Cimbaliband és Danics Dóra, a Fool Moon és Szirtes Edina Mókus. A képzőművészet iránt érdeklődőket mások mellett Bakacsi Lajos festőművész és Gyeviki János szegedi fotóművész kiállításai várják.